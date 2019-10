Troje kandidata za povjerenike, za razliku od Šuice, idu na popravni ispit

U protekla četiri dana pred nadležnim odborima Europskog parlamena saslušano je 19 kandidata za povjerenike, od kojih je, zasad još neslužbeno, njih 16 dobilo prolaz, troje će morati na popravni, a dvoje je otpalo prije saslušanja.

On će morati odgovoriti u pisanom obliku na dodatna pitanja, a na temelju njegovih odgovora odlučit će se hoće biti potrebe za novim saslušanjem. Njegovi odgovori na pitanja ocijenjeni su neodređenima, s puno dvosmislenosti i premalo konkretnoga kako na pitanja koja se odnose na resor tako i na ona koja su se odnosila na istrage koje je protiv njega vodio Ured Komisije za sprječavanje prijevara (OLAF). Šveđanka Ylva Johansson, iskusna političarka koja je bila ministrica u pet različitih vlada imala je problema s odgovorima vezanim za jedno od najtežih pitanja s kojima se EU suočava - migracijama.

Poljak Janusz Wojciechowski , kandidat za povjerenika za poljoprivredu i Šveđanka Ylva Johansson , povjerenica za unutarnje poslove, morat će na popravni ispit. Nastup Wojciechowskog ocijenjen je neuvjerljivim i to toliko da je na poziv predsjedatelja Odbora za poljoprivredu Norberta Linsa na kraju saslušanja da se zaplješće kandidatu za povjerenika odgovoreno tišinom.

Pod povećalom je i njezin angažman u američkom think tanku Berggruen za što je mjesečno zarađivala prosječno 10 tisuća eura u razdoblju od 2013. do 2016. Ona će također morati odgovoriti na pisana pitanja, a na temelju njezinih odgovora odlučit će se hoće li morati ići na dodatno saslušanje.

U srijedu je od pet saslušanih kandidata njih četiri glatko prošlo. Belgijanac Didier Reynders , povjerenik za pravosuđe, Maltežanka Helena Dalli , povjernica za jednakost, Portugalka Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme i Slovenac Janez Lenarčič , povjerenik za upravljanje krizama. Iako se očekivalo da će Didier Reynders biti na mukama zbog optužbi o korupciji , koje su punile stranice belgijskih medija, on je glatko prošao, pokazavši zavidno znanje o resoru. Na optužbe se osvrnuo već u uvodnom obraćanju, kazavši da ga je tužiteljstvo oslobodilo svake sumnje.

Dosta zanimanja pobudilo je saslušanje dosadašnjeg glasnogovornika Komisije Margaritisa Schinasa, u prvom redu zbog neobičnog naziva resora koji je dobio. Socijaldemokrati, liberali, zeleni i ljevica traže promjenu naziva resora, dok njegova Eurpska pučka stranka ističe da njegova potvrda nije upitna. Većina se pita od koga bi trebalo štititi europski način života s obzirom na to da je u taj resor uključeno pitanje migracija.

Naziv resora za zaštitu europskog načina života podržava EPP i blago euroskeptična skupina europskih konzervativaca i reformista (ECR). Na brojne upite bi li on promijenio naziv svoga resora, Schinas je čvrsto branio taj naziv. Schinas je svoje završno obraćanje u četvrtak navečer pogledavši u sat započeo s rečenicom "već je dosta kasno". Predsjedatelj Odbora je na to rekao da "raditi do kasno definitivno nije u skladu s europskim načinom života". Dvoje kandidata blokirano je i prije nego što su dobili priliku da budu saslušani.

Odbor za pravne poslove zaključio je da su Mađar Laszlo Troscsanyi, predložen za povjerenika za proširenje i rumunjska socijaldemokratkinja Rovana Plumb, predložena za povjerenicu za promet, u sukobu interesa.

Novoizabrana predsjednica Komisije Ursula von der Leyen zatražila je od Mađarske i Rumunjske da predlože nove kandidate.

Budimpešta je poslala svog veleposlanik pri EU-u Olivera Varhelyija, a rumunjska socijaldemokratska vlada predložila je državnu tajnicu u ministarstvu vanjskih poslova Gabrielu Ciot, nakon što je Ursula von der Leyen odbila kandidaturu europarlamntarca Dana Nice. U petak nema saslušanja, a u ponedjeljak su na redu su Čehinja Vera Jourava, predložena za potpredsjednicu za vrijednosti i transparentnost i Španjolac Josep Borrell, kandidat za potpredsjednika za snažniju Europu u svijetu i i visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigrunosnu politiku.

U utorak su na redu troje izvršnih potpredsjednika: Latvijac Valdis Dombrovskis, kao potpredsjednik za gospodarstvo, Dankinja Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za digitalna pitanja te tržišno natjecanje te Nizozemac Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za ekološka pitanja .

Sljedeći tjedan se mogu očekivati popravni ispiti za troje kandidata - Sylvie Goularad, Janusza Wojciechowskog i Ylvu Johansson.

Također bi trebala biti jasnija situacija s novopredloženim kandidatima iz Mađarske i Rumunjske. Konferencija predsjednika parlamentarnih odbora 15. listopada će ocijeniti ishode svih saslušanja i dostaviti svoje zaključke konferenciji predsjednika Europskog parlamenta koju čine predsjednik EP-a i šefovi zastupničkih klubova. Ona donosi konačne procjene i odlučuje koji su kandidati zadovoljili, za koje traže novo saslušanje, a za koje nove alternativne kandidate. Bude li potreba za dodatnim saslušanjem ili saslušanjem alternativnih kandidata, to će se organizirati 14. i 15. listopada. Glasanje o cijeloj EK predviđeno je 23. listopada na plenarnoj sjednici u Strasbourgu i ako sve prođe u redu, nova komisija preuzima dužnost 1. studenoga.