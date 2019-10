Želi podići Berlinski zid, maskirao se u Obamu. Tko je 'bezglavi smušenjak' koji je grilao Šuicu u Bruxellesu?

Iako je dobila zeleno svjetlo na saslušanju za visoku dužnost u Europskoj komisiji, HDZ-ovska europarlamentarka Dubravka Šuica nije uspjela izbjeći pitanje o svojoj nabujaloj imovini. Postavio joj ga je, neuobičajeno vrckavo za Europski parlament, nezavisni zastupnik iz Njemačke Martin Sonneborn. Tko je taj koji se usudio zagrebati po Šuičinoj pozlati? Simpatizer GONG-a, produžena ruka SDP-a, trbuhozborac Zorana Milanovića ili pak Ivana Vilibora Sinčića?

Upravo potonje objašnjenje za vruće pitanje upućeno Šuici ponudio je HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol . On je još sinoć za N1 izrazio sumnju da je preuzetnog njemačkog kolegu zapravo brifirao predstavnik Živog zida u EU parlamentu Ivan Vilibor Sinčić , koji je sjedio do Sonneborna 'praktički cijelo vrijeme saslušanja i govorio mu nešto'.

Predsjednik Odbora za ustavna pitanja Antonio Tajani zaštitnički je ustao u Šuičinu obranu, kazavši da je Odbor za pravna pitanja već to riješio. Učinio je to unatoč tome što je Šuica, kao jedna od zastupnica iz redova Europske pučke stranke, ne tako davno od Tajanija tražila ispriku i povlačenje njegove izjave o 'talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji'.

'Prije 20 godina bili ste učiteljica, imali stan od 60 kvadratnih metara, vozili ste Renault, a nakon što ste ušli u politiku vaša je imovina danas veća od pet milijuna eura. Imate vilu, dvije kuće, jahtu i nekoliko auta. Biste li podijeli s nama recept za to? Podijelite s nama patent kako se to postiže', kazao je Sonnenborn zastupnici HDZ-a na saslušanju u Bruxellesu.

U ideološkom pozicioniranju Die PARTEI nema dvojbi: 'Ne može biti ičeg, ne smije biti ičeg i neće biti ičeg lijevo ili desno od ove stranke!' - njihov je moto. Ujedno, to je osvrt na slavnu rečenicu bavarskog lidera Franza Josefa Straußa, prema kojemu 'Ne smije biti demokratski legitimne stranke desno od CSU-a'.

No Die Party iza sebe ima i konkretna postignuća. Ta je stranka, primjerice, potaknula veoma važnu reformu financiranja političkih stranaka tako što je novčanicu od 100 eura, plus dvije razglednice, prodavala za 105 eura. Bila je to reakcija na taktiku AfD-a da svojim članovima prodaje zlatne poluge, s obzirom na to da se financiranje stranaka temeljilo i na njihovim prihodima. Tek je kampanja Die PARTEI-ja nazvana 'Kupujte novac!' sudskom odlukom zatvorila tu rupu u zakonu.