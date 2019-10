[UŽIVO] Počinje saslušanje Dubravke Šuice: Hoće li dobiti 'zeleno svjetlo' unatoč pitanja porijekla imovine?

Čitavih tri sata trajat će saslušanje kandidatkinje za potpredsjednicu Europske komisije za demografiju i demokraciju Dubravke Šuice, a već kasno večeras možda će biti i poznato hoće li dobiti 'zeleno svjetlo' iz prvog pokušaja ili će poput nekih kandidata morati na 'popravni'

Šuica će imati 15 minuta uvodno u kojima će moći objasniti svoju agendu kao potpredsjednice Europske komisije, nakon čega će krenuti pitanja članova odbora. Njih može biti do 25 i kod svakog pitanja može biti uključeno i podpitanje.

Pitanja će otvoriti koordinatori odbora koji će poslije saslušanja odlučivati u evaluacijskom procesu. Prva od njih je Poljakinja Danuta Hüber, koja je u izjavi hrvatskim novinarima jučer izrazila nadu da će Šuica proći saslušanje.

'Očekujem da će Dubravka Šuica imati dobro saslušanje i da će biti odobrena iz prvog pokušaja. Naravno, ovo su vrlo kompleksna saslušanja jer imamo novi sastav Europskog parlamenta. Već smo ostali bez dva kandidata za povjerenike koji nisu prošli na Odboru za pravna pitanja. No ne vjerujem da će se to dogoditi Šuici, ona je poznata i priznata u Europskom parlamentu, nije kandidat koji dolazi 'izvan' Europskog parlamenta. Ali naravno da će biti izazova u saslušanju i da će biti teških pitanja. Imamo kolege u parlamentu koji su više 'aktivistički' nastrojeni i koji postavljaju pitanja koja se do sada nisu postavljala. Mogu se samo nadati i držati fige da će Šuica biti odobrena od parlamenta', kazala je Hüber.

Pretpostavlja se da bi po Šuicu neugodna pitanja, ili o njenoj imovini ili o nekim odlukama o kojima je glasala kao eurozastupnica, mogla doći iz redova oporbe u Europskom parlamentu.