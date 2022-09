Trobonjača: Bilo bi pametno prije dolaska jeseni zaštititi se prilagođenim cjepivom

Imunolog Zlatko Trobonjača gostovao je u Dnevniku HTV-a te rekao kako bi svakako bilo pametno prije dolaska jeseni zaštiti se prilagođenim cjepivom, ali da bi se teže s ovim cjepivom moglo postići početnu imunost kakva se očekuje u primovakcinaciji

Nakon Europske agencije za lijekove, i Europska komisija odobrila je cjepiva protiv omikron-varijante koronavirusa, koja su razvile farmaceutske tvrtke Moderna te Pfizer i BioNTech. Cjepiva koja će se koristiti kao treća i četvrta docjepna doza idući tjedan stižu u Hrvatsku.

'Teže bi s ovim cjepivom moglo postići početnu imunost kakva se očekuje u primovakcinaciji. Teoretski bi mogli koristiti ovo cjepivo za primovakcinaciju, međutim onda bismo našu imunost usmjerili prema BA5 podvarijanti omikron virusa. S obzirom na to da ne znamo kako će i u kojem smjeru virus evoluirati, možda to u ovom trenutku ne bi bilo previše pametno. To su razlozi zašto je to cjepivo predviđeno za docjepljivanje, a ne primovakcinaciju', rekao je Zlatko Trobonjača u Dnevniku HTV-a.