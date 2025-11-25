Tridesetogodišnji šef krajnje desnice lako bi mogao postati idući francuski predsjednik

Sadašnji predsjednik Nacionalnog okupljanja (RN) i nasljednik dugogodišnje čelnice Marine Le Pen dobio bi više glasova od bilo koga drugoga da se predsjednički izbori održavaju ovaj tjedan, ustvrdila je Odoxa nakon ankete provedene na 1000 ljudi 19. i 20. studenoga.

Ovisno o tome tko bi mu bio protivnik u prvom krugu, dobio bi 35 ili 36 posto glasova, dok bi u drugom krugu pobijedio bilo koga od protukandidata.

"Nažalost za Jordana Bardellu i njegove pristaše a na sreću za sve ostale, to što je neko veliki favorit na predsjedničkim izborima nekoliko mjeseci prije nego se održavaju nije jamstvo uspjeha", napisala je Odoxa u komentaru uz rezultate izbora.

U prošlosti su se Marine Le Pen i njezin otac, Jean-Marie Le Pen, suočili sa širokim političkim savezima koji su ih tri puta porazili u drugom krugu predsjedničkih izbora.