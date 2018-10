Trebaju li zlostavljači u Hrvatskoj od danas strahovati? Itekako!

Što Hrvatskoj donosi današnja aktivacija Istanbulske konvencije i kakve se promjene mogu očekivati? Primjena Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji ne znači da će se ta tvrdokorna pošast na društvenom tkivu povući preko noći, ali 1. listopada 2018. ipak bi trebao biti prekretnica u višedesetljetnom nastojanju ženskih udruga da takvo nasilje dobije primjeren pravosudni epilog te da se ono prevenira u najvećoj mogućoj mjeri. Kako bi se to trebalo postići, za tportal objašnjava Neva Tolle, predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb (AŽKZ)

'U našem radu na terenu stupanje Istanbulske konvencije na snagu značit će jako puno. S prvim danom primjene Konvencije mijenja se mnogo toga, za početak činjenica da će državne institucije kojima je to u opisu radnog mjesta morati pružiti pomoć i zaštitu žrtvi, a naravno i adekvatno sankcionirati počinitelja nasilja. S druge strane, procesuiranje nasilja protiv žena i djece morat će, u najvećem broju slučajeva, prijeći iz prekršajne sfere u kaznenu', precizira Neva Tolle za tportal.

'Nakon 10 godina uspjeli smo doći, zahvaljujući razumnom premijeru Andreju Plenkoviću , do toga da ratificiramo Konvenciju i da je ona od danas u primjeni. Nadam se da to znaju i svi državni službenici koji su dužni postupati po njoj', ističe Tolle.

Na pitanje kako će se to dogoditi Tolle odgovara: 'Naprosto, policija više neće moći tako olako pisati prekršajne prijave za zlostavljača, već će to u najvećem broju slučajeva morati biti kaznena prijava. Dakle od policije na terenu očekujem kaznene prijave, a od pravosuđa očekujem gornji maksimum predviđene kazne, umjesto donjeg. Na taj način ćemo poslati jasnu društveno-političku poruku zlostavljačima da je nasilje neprihvatljivo i strogo kažnjivo.'

'To je, dakle, stvarno nedopustivo. Na taj način slali smo potpuno krivu političku poruku nasilnicima da mogu i dalje tući svoje žene i djecu, maltretirati na različite načine, jer neće snositi neku ozbiljnu sankciju za to. Međutim od danas, kada će se najveći broj slučajeva procesuirati kroz Kazneni zakon, situacija će se itekako popraviti za žene i djecu. Oni će dobiti promptnu zaštitu, sukladno onom što propisuje Konvencija, senzibiliziran pristup, razumijevanje problema, empatiju itd., dok će zlostavljač dobiti ono što doista treba - adekvatnu kaznu za počinjeno nedjelo', optimistična je Tolle.

Što ako službenici ipak nastave po starom - hoće li u slučaju iduće tragedije netko iz sustava konačno i odgovarati?

'Ako se dogodi ono najgore, a to je femicid kao posljedica nasilja, tada za ubojstvo postaju suodgovorni svi službenici uključeni u taj slučaj, na svim razinama, ukoliko nisu ispunili sve propise, uključujući zakone i pravilnike. Upravo propusti u zaštiti žrtve i sankcioniranju zlostavljača dovode do takvih situacija. Kao prvo, djelatnici moraju imati svijest o tome da se nasilje ne smije tolerirati i da se za njega ozbiljno mora odgovarati. Ako to nemaju u fokusu, nužno je da se uključe njihovi nadređeni. Svako nečinjenje ili pogrešno činjenje, u kojem mlin ide na vodu zlostavljaču, a ne žrtvi, moguće je sankcionirati po Zakonu o državnim službenicima', konstatira Tolle.

Novčane odštete žrtvama - velika očekivanja

Po pitanju novčane odštete žrtvama nasilja, podsjeća da je Vlada RH od svih članaka Konvencije samo o tome bila suzdržana. 'Kao aktivistice doista nismo imale velikih razloga kako bismo se bunile protiv toga. Sve točke u dokumentu od stotinjak stranica naša je Vlada ratificirala, a bila je rezervirana samo na toj jednoj točki, onoj koja govori o financijskoj reparaciji - i to ne zauvijek, nego prvih nekoliko godina, dok se državni proračun ne oporavi', kazala je Tolle, dodajući da su i umirovljenici u dva navrata - u skladu s mogućnostima proračuna - dobili sve zaostatke.