Bobo Jelčić: Brine me nekompetentnost bratije na rukovodećim mjestima

Svjetska premijera filma 'Sam samcat' na Sarajevo Film Festivalu bila je povod razgovoru s redateljem Bobom Jelčićem koji za tportal otkriva kako je nastajao film koji se bavi teškom temom razvoda i skrbništva nad djetetom, a sve u vrijeme dok su se u Hrvatskoj lomila koplja oko Istanbulske konvencije i još uvijek nedovršenog Obiteljskog zakona. Jelčić komentira i nedavnu smjenu Nataše Rajković, svoje dugogodišnje kazališne suradnice: 'Mašu sumnjivim razlozima za tu smjenu u kojoj se inzistira na stvarima poput samoodrživosti kulture ili spominjanja političkog zaleđa. Nataši!?'

Da, uzima, ali s duge strane, što da radi kad nema druge varijante. Netko mora arbitrirati u situacijama u kojim dvije strane ne mogu da se dogovore. I opet, njena je dužnost da u tom cijelom procesu zaštiti dijete kad i ako stvar izmakne kontroli. To kako to država radi, od zakona do situacije na terenu, s kojim kadrom, kako stručno, o tom bi se naravno trebala povesti ozbiljna rasprava na nacionalnom nivou. Načelno govoreći, država, što god mislili pod tim pojmom, mora biti prisutna.

Sve oko Istanbulske smatram politizacijom oko stvari koje bi se trebale podrazumijevati i oko kojih ne bi nikako trebalo politizirati jer bi trebale biti temelj svakog ozbiljnog zakonodavstva. U punom nazivu to je konvencija o borbi i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Treba li još dodatnih objašnjenja? No, bez obzira na prigovore i prijepore, ona je ratificirana i koliko sam upućen, stupa na snagu za koji mjesec. Toliko o tom. Što se tiče Obiteljskog zakona, tu je situacija puno teža. Sasvim je točno ono što jedan lik u filmu izgovara, da se prave novi nacrti, svako malo iznova, već nekoliko puta, oko kojih se nižu prijepori i osporavanja i da se zakon uvijek vrati na onu staru varijantu iz 2003. Evo i ovaj zadnji nacrt iz travnja ove godine je, koliko sam vidio, jedan ozbiljan korak natrag, ali svejedno opet nije usvojen. Što je sad s njim, ne znam. Nitko ga već neko vrijeme ne spominje. Znači sve po starom, u istom ritmu, do sljedeće političke zloupotrebe.

Miki Manojlović, koji igra ulogu podupirućeg tetka, rekao je da film govori o ‘jednostavnom složenom životu’. Zanimljivo je u filmu da se ta kompliciranost malih života u nekom neimenovanom predgrađu još uvijek kreće oko udaje Hrvatice za Srbina, Bosne kao raja za bjegunce iz Hrvatske, nevjerojatnih koruptivnih mreža čiji su akteri već toliko zagrezli da više ne mogu ni pomoći, protektivnih roditelja i pasivne agresije. Koliko su spefecifični ‘komplicirani životi’ na ovim prostorima?

Opisali ste povijest bolesti, a niste imenovali bolest. To što je rekao Miki, a što ste jako točno saželi i vi u nekoliko zanimljivih konstatacija, to je to. Ali to je to, da ne kažem, to smo mi. To su pravila igre. I da parafraziram jedan lik iz filma koga igra Goran Navojec, a koji kaže: 'Ali sve to (navedeno) nije kažnjivo, sve je čisto i u okvirima zakona'. Ne znam koliko su kompicirani ti životi, ali mislim da je ta slika o kojoj govorimo točna.

Vaš redateljski rad glumci često opisuju kao veliko istraživanje i proučavanje psiholoških mehanizama na temelju kojih potom grade lik. Kako je tekao proces rada na filmu 'Sam samcat'?

Pa moramo naći razlog i bazu, početnu točku lika, da uopće možemo ili, bolje reći, imamo pravo pričati o njemu. Tim traženjem moramo steći pravo na lik i nakupiti znanje o njemu kao o nekoj znanstvenoj temi. Rezultat ne smije biti predmet trenutne inpiracije ili neke apstraktne glumačke slobode. On mora biti utemeljen racionalno-problemski, ali i emotivno-intimistički da bi se uopće došlo do kontinuiteta lika na individualnom planu ili do outanja u situaciji s nekim drugim likom. Ni s Mikijem, ali ni s Rakanom nisam radio do tad. Zapravo, s Rakanom vrlo kratko u prošlom filmu tako da smo si bili novi. Obojica su ušla u to do kraja. Neziheraški, bez fige u džepu, tako da smo radili na obostrano zadovoljstvo. Miki koji ima veliko iskustvo iza sebe bio je spreman na eksperiment, ne improvizaciju, na rizik. Svaka mu čast. Puno su mi pomogli glumci koje ja smatram svojima – Ksenija, Krešo, Jadaranka, Navojec, Snežana.