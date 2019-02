Trebaju li se promijeniti Vatikanski ugovori? Iznijeti žestoki argumenti za i protiv

Klub zastupnika Glasa i HSU-a zatražio je u travnju prošle godine reviziju četiri ugovora sa Svetom Stolicom. Poslijepodne je o tome bilo riječi u Hrvatskom saboru, a jučer navečer i u HRT-ovom Otvorenom

'Vjeroučitelje imenuju mjesni ordinariji preko katehetskih vijeća. Dakle nikakvog utjecaja država nema na to da oni ulaze u škole i postaju stalni zaposlenici, a mogu biti i ravnatelji. Gotovo dvostruko brže napreduju u svom zvanju. Udžbenike Katoličke crkve država ne smije niti propitivati, jer njihov sadržaj određuje Crkva. Druge vjerske zajednice udžbenike moraju donijeti na odobrenje Ministarstvu znanosti', istaknuo je među ostalim Beus Richembergh.

'Nijedan drugi građanin RH to nema kao zaštitni mehanizam', dodaje.

Mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup, rekao je da neće odgovarati na različita mišljenja što se tiče Vatikanskog ugovora. 'Naravno da se oni mogu promijeniti, revidirati. Sami ugovori u sebi sadrže odredbu koja kaže da ako jedna od strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ugovor, da se onda može pristupiti njihovom mijenjanju. Sami ugovori u preambuli govore o tome koji su to razlozi na temelju kojih se sklapaju konkretni ugovori. Razlog zbog kojih je on potpisan prema toj preambuli, bili su materijalni uvjeti za pastoralno djelovanje Katoličke crkve. S druge strane, bila je tu uloga Katoličke crkve u odgojnoj, kulturnoj i karitativnoj djelatnosti. Ako se smatra da Katolička crkva više nema tu ulogu u društvu onda naravno da su se promijenile za Republiku Hrvatsku okolnosti i bilo bi u redu da RH krene prema promjeni tih ugovora.

'Balans obveza'

No što se tiče Katoličke crkve ona i dalje ima potrebu za tim da se osiguraju materijalni uvjeti za njeno djelovanje jer iskreno priznam da bez tih sredstava Katolička crkva u RH ne bi mogla funkcionirati. U prošlom sustavu smo funkcionirali zato što su nam pomagale druge crkve, osobito iz Njemačke. Ja sam za Katoličku crkvu u RH koja će moći sama ispunjavati svoje obveze i pomagati drugima. Mi sada nažalost nismo na toj razini', kazao je među ostalim Uzinić.

Željko Reiner (HDZ), potpredsjednik Hrvatskog sabora, kazao je da ni on a niti HDZ ne vide apsolutno nikakvu potrebu da se mijenjaju ugovori sa Svetom Stolicom.

'To nisu Vatikanski ugovori, to su ugovori sa Svetom Stolicom, a ne s drugom državom'. Istaknuo je i da se ne može koristiti institut reciprociteta, jer da se to može samo u slučaju kada se radi o ugovorima među državama. Kazao je i da u prijedlogu stoji da Katolička crkva širi poruke isključivosti, mržnje i nerazumijevanja. Beus Richembergh uzvratio je i kazao da se ne radi o reciprocitetu već o stanovitom balansu obveza.

'Katolička crkva po ovom sporazumu sa Svetom Stolicom apsolutno nema nikakve obveze. Biskupija biskupa Uzinića jedina u Hrvatskoj objavljuje financijska izvješća', dodaje.