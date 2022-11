Treba li Hrvatska sudjelovati u obuci ukrajinskih vojnika? Ovo su dva zvučna, ali oprečna argumenta

Treba li Hrvatska sudjelovati u misiji Europske unije za pomoć Ukrajini? Trebaju li naši instruktori uvježbavati ukrajinske vojnike? Tko, prema Ustavu, o tome odlučuje? Hoće li dvotrećinska većina saborskih zastupnika poduprijeti tu odluku? Argumenti u emisiji Otvoreno kretali su se od toga da upravo Hrvatska može najviše pomoći Ukrajincima, do toga da bismo zbog mogućeg incidenta ili napada u Hrvatskoj mogli ostati bez turističke sezone

'Ovo nije obuka ili vježba da se pozivamo na stavak 9 članka 7. Ovo je vojna misija EU pomoći Ukrajini u trajanju od dvije godine', istaknuo je. Dodao je kako RH s obzirom na krvavu agresiju od prije 30 godina najviše može pomoći svojim iskustvom ukrajinskom narodu. Na pitanje voditelja Mislava Togonala, zašto u tome ne sudjeluju sve zemlje članice, rekao je kako je odluka tek donesena, te da sada svaka zemlja provodi pravne korake koji su potrebni, te da će se tek vidjeti koliko će zemalja biti uključeno. Na to je Bauk rekao kako će one koje neće biti uključeni HDZ proglasiti rusofilima.

Stipo Mlinarić, saborski zastupnik (Domovinski pokret) smatra kako je premijer Andrej Plenković trebao pozvati predsjednike stranaka te s njima dogovoriti.

'Od stotinu problema koje RH ima oni stavljaju da je ovo pitanje svih pitanja i tema br. 1 u RH. Vidimo da hrvatskim ljudima ovo nije ni 101. pitanje koje ih tišti, a oni bježe od pravih problema. Ovo je spin', istaknuo je, te dodao: 'Postajete legitimna meta ako puštate vojsku koja je u oružanom sukobu, u svoju državu'.

'Danas sam ministra Banožića pitao jel' se zna, nakon toliko mjeseci, odakle je doletio onaj dron. To smo već zaboravili, a i ministar i predsjednik Vlade su se tamo naslikavali. Ništa, zataškalo se, šuti se o tome. Što ako u petom, šestom mjesecu doleti auto-bomba u bilo koji turistički grad, mi ostajemo bez sezone. Postoji li procjena SOA-e. Vidimo da se Andrej Plenković jako preplašio nakon onog malog što je napravio ono zlo prije dvije godine. Ogradio je barikadama Markov trg. SOA kaže da nije bilo organiziranog terorizma, da je to bio "vuk samotnjak", ali Plenković u to ne vjeruje. Mene zanima procjena SOA-e, ako dođu ukrajinski vojnici, kakva je sigurnosna situacija u RH', upitao je Mlinarić.