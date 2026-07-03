Traži se hitna zabrana jednog pesticida u EU-u: Novo istraživanje otkrilo zabrinjavajuće posljedice

Novo znanstveno istraživanje dovelo je u pitanje sigurnost fungicida fluazinama, pesticida koji se u Europskoj uniji koristi od 2008. godine za zaštitu krumpira i jabuka. Istraživači sa Sveučilišta u Stockholmu tvrde da su ponovnom analizom ključne studije otkrili statistički značajne njegove učinke na razvoj mozga potomaka laboratorijskih štakora te pozivaju na povlačenje tog sredstva s tržišta

Fluazinam pripada skupini PFAS fungicida i koristi se za suzbijanje gljivičnih bolesti u poljoprivredi, a samo u Njemačkoj tijekom 2024. godine prodano je oko 340 tona tog sredstva. Ključna studija iz 2005. godine, koju je za proizvođača ISK provela tvrtka Huntingdon Life Sciences, zaključila je da izloženost trudnih štakorica fluazinamu nema statistički značajan utjecaj na razvoj mozga njihovih mladunaca i na temelju dostupnih sigurnosnih procjena fungicid je 2008. godine odobren za upotrebu u Europskoj uniji. No istraživači sa Sveučilišta u Stockholmu ponovno su analizirali iste podatke koristeći istu statističku metodologiju i došli do drukčijih rezultata, piše The Guardian.

Prema njihovoj analizi, zabilježeno je šest statistički značajnih promjena povezanih s razvojem mozga potomaka izloženih životinja, a među njima su smanjenje njegove mase i širine, što autori smatraju ozbiljnim razvojnim poremećajem. 'S obzirom na moguće cjeloživotne posljedice poremećaja razvoja mozga, ovakvi nalazi predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost', navodi se u studiji koja još nije prošla stručnu recenziju. Autori tvrde da se iz izvornih podataka nije moglo doći do zaključaka objavljenih u izvješću iz 2005. godine. 'Zaključci koji se odnose na razvoj mozga odraslih potomaka potpuno su nerazumni i nisu potkrijepljeni rezultatima koji su trebali biti prikazani', poručili su istraživači. Profesor europskog prava Antoine Bailleux smatra da bi neprikazivanje statistički značajnih rezultata vezanih uz razvoj neurotoksičnosti moglo predstavljati kršenje europskih propisa o pesticidima. Organizacija Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) zatražila je stoga hitno povlačenje fluazinama s tržišta. 'Studija je bila uskraćena regulatorima i zaštićena od odgovarajuće stručne provjere. Potrebna je hitna istraga, utvrđivanje odgovornosti i trenutačno povlačenje fungicida', poručila je Angeliki Lysimachou, voditeljica znanstvenog odjela te organizacije.