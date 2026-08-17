Dalmacija gori, a neki se igraju vatrometom i raketama: Vlada razmatra strože mjere

Vatromet, baklje i signalne rakete nekima su dio proslava, no tijekom vrhunca požarne sezone mogu u nekoliko sekundi izazvati ozbiljan požar. Posljednji primjer stiže iz Podgore, gdje su sinoć ispaljene signalne rakete zbog kojih su se aktivirali vatrogasci s cijele Makarske rivijere
Vatrogasci su krenuli u ophodnju terena, a srećom vatra nije izbila
'Pretpostavljam da su ljudi primijenili ta sredstva uslijed slavlja, što je u ovo doba godine nedopustivo. Mi smo tisuću puta do sada apelirali preko medija i društvenih mreža da se pokušava na svaki mogući način izbjeći takvo ponašanje i pozivali na odgovornost, ali, evo, događaju se i takve situacije', rekao je Nediljko Primorac iz JVP-a Makarska Pauli Klaić Saulačić s Nove TV.
Dodao je da su vatrogasci mnogo puta pozivali građane na odgovornost, ali se takvi incidenti i dalje događaju.
'Signalne rakete nisu za fešte'
Primorac upozorava da su signalne rakete posebno opasne jer njihov let nije moguće precizno predvidjeti.
'Signalne rakete služe za spašavanje, a ne za fešte. Ne možemo procijeniti njihov let ni kako će na njih utjecati vjetar. Dovoljno je da padnu u grm ili travu i u roku od nekoliko minuta imate požar', upozorio je.
Prije nekoliko dana djeca su bengalkom izazvala požar u Rijeci, pri čemu su i sama zadobila opekline. Policija će o tom slučaju obavijestiti Državno odvjetništvo i Hrvatski zavod za socijalni rad.
Vatromet već izazvao požar u Dubrovniku
Vatromet je 12. kolovoza izazvao požar i u Dubrovniku, a počinitelji se još traže. Da je tada puhao jači vjetar, posljedice su mogle biti mnogo ozbiljnije.
Dok su istodobno gorjeli Pelješac i omiško područje, u Zatonu kraj Dubrovnika pojedinci su također ispaljivali vatromet.
U Dubrovniku je, inače, svaka vrsta vatrometa zabranjena tijekom cijele godine, osim kada ga Grad organizira za Novu godinu i otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara.
Kazne do 4000 eura, moguć i zatvor
Javni vatromet ne smije se izvoditi bez odobrenja MUP-a. Građani pirotehniku smiju koristiti samo od 27. prosinca do 1. siječnja, a izvan tog razdoblja riječ je o prekršaju za koji kazna može iznositi do 1900 eura.
Ako se raketama ili drugim eksplozivnim sredstvima narušavaju mir i sigurnost građana, moguće su kazne od 700 do 4000 eura ili zatvor do 30 dana.
Ako pak nastanu požar, ozljede ili materijalna šteta, moguća je i kaznena odgovornost.
Habijan: Treba razmisliti o zabrani
Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da postojeća pravila očito nisu dovoljna. U ljetnim mjesecima ovo s raketama i pirotehnikom, jer vidjeli smo kakve posljedice mogu biti, treba apsolutno postrožiti i razmisliti o zabrani. To nije samo resor Ministarstva pravosuđa nego i šire, na nama je što se tiče kaznenih sankcija da ih pooštrimo', rekao je.