Dalmacija gori, a neki se igraju vatrometom i raketama: Vlada razmatra strože mjere

Vatromet, baklje i signalne rakete nekima su dio proslava, no tijekom vrhunca požarne sezone mogu u nekoliko sekundi izazvati ozbiljan požar. Posljednji primjer stiže iz Podgore, gdje su sinoć ispaljene signalne rakete zbog kojih su se aktivirali vatrogasci s cijele Makarske rivijere

Vatrogasci su krenuli u ophodnju terena, a srećom vatra nije izbila 'Pretpostavljam da su ljudi primijenili ta sredstva uslijed slavlja, što je u ovo doba godine nedopustivo. Mi smo tisuću puta do sada apelirali preko medija i društvenih mreža da se pokušava na svaki mogući način izbjeći takvo ponašanje i pozivali na odgovornost, ali, evo, događaju se i takve situacije', rekao je Nediljko Primorac iz JVP-a Makarska Pauli Klaić Saulačić s Nove TV. Dodao je da su vatrogasci mnogo puta pozivali građane na odgovornost, ali se takvi incidenti i dalje događaju.

'Signalne rakete nisu za fešte' Primorac upozorava da su signalne rakete posebno opasne jer njihov let nije moguće precizno predvidjeti. 'Signalne rakete služe za spašavanje, a ne za fešte. Ne možemo procijeniti njihov let ni kako će na njih utjecati vjetar. Dovoljno je da padnu u grm ili travu i u roku od nekoliko minuta imate požar', upozorio je. Prije nekoliko dana djeca su bengalkom izazvala požar u Rijeci, pri čemu su i sama zadobila opekline. Policija će o tom slučaju obavijestiti Državno odvjetništvo i Hrvatski zavod za socijalni rad. Vatromet već izazvao požar u Dubrovniku Vatromet je 12. kolovoza izazvao požar i u Dubrovniku, a počinitelji se još traže. Da je tada puhao jači vjetar, posljedice su mogle biti mnogo ozbiljnije.

Dok su istodobno gorjeli Pelješac i omiško područje, u Zatonu kraj Dubrovnika pojedinci su također ispaljivali vatromet. U Dubrovniku je, inače, svaka vrsta vatrometa zabranjena tijekom cijele godine, osim kada ga Grad organizira za Novu godinu i otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara. Kazne do 4000 eura, moguć i zatvor Javni vatromet ne smije se izvoditi bez odobrenja MUP-a. Građani pirotehniku smiju koristiti samo od 27. prosinca do 1. siječnja, a izvan tog razdoblja riječ je o prekršaju za koji kazna može iznositi do 1900 eura. Ako se raketama ili drugim eksplozivnim sredstvima narušavaju mir i sigurnost građana, moguće su kazne od 700 do 4000 eura ili zatvor do 30 dana. Ako pak nastanu požar, ozljede ili materijalna šteta, moguća je i kaznena odgovornost.

Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+72 Požar kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL