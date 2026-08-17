FOTO Nekad sve pod vodom, sada nepregledne livade: Suša preobrazila Kopački rit

Dugotrajan toplinski val i izostanak kiše spustili su vodostaj Dunava i Drave, a posljedice se izravno vide i u Kopačkom ritu. Dijelovi koji su tijekom visokih voda potpuno potopljeni sada su pretvoreni u trščake i nepregledne livade, dok su pojedini manji kanali potpuno presušili

Kopački rit vodom se prirodno puni iz Dunava i Drave, pa svaka veća promjena njihova vodostaja mijenja i izgled parka prirode. "Područje od 17.100 hektara zaista je velika retencija koja, ovisno o vodostaju, može prihvatiti od 150 pa čak i do 500 milijuna kubika vode", istaknuo je za HRT Mario Spajić iz Hrvatskih voda.

Razlika u vodostaju i do osam metara Zbog ekstremno niskog vodostaja, kakav u Kopačkom ritu dugo ne pamte, promijenila se i vizura takozvane europske Amazone. Pojedini manji kanali potpuno su presušili, dok u drugima ima tek nekoliko desetaka centimetara vode. "Razlika između sadašnje visine vodostaja i ekstremno visokog vodostaja može biti nekih sedam do osam metara", rekao je čuvar prirode Vatroslav Škrunjug. Promjene osjećaju i posjetitelji. Mađarski turisti koji su željeli Kopački rit doživjeti vožnjom manjim čamcem morali su promijeniti plan. "Došli smo iz Mađarske i rezervirali malu turu čamcem, ali obaviješteni smo da je otkazana zbog dugotrajnih vrućina i niskog vodostaja", ispričao je Aron. Umjesto toga odlučili su se za vožnju većim brodom glavnim kanalom.

Niski vodostaj u Kopačkom ritu Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL







+20 Niski vodostaj u Kopačkom ritu Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL