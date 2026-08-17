FOTO Nekad sve pod vodom, sada nepregledne livade: Suša preobrazila Kopački rit

Dugotrajan toplinski val i izostanak kiše spustili su vodostaj Dunava i Drave, a posljedice se izravno vide i u Kopačkom ritu. Dijelovi koji su tijekom visokih voda potpuno potopljeni sada su pretvoreni u trščake i nepregledne livade, dok su pojedini manji kanali potpuno presušili
Kopački rit vodom se prirodno puni iz Dunava i Drave, pa svaka veća promjena njihova vodostaja mijenja i izgled parka prirode.
"Područje od 17.100 hektara zaista je velika retencija koja, ovisno o vodostaju, može prihvatiti od 150 pa čak i do 500 milijuna kubika vode", istaknuo je za HRT Mario Spajić iz Hrvatskih voda.
Razlika u vodostaju i do osam metara
Zbog ekstremno niskog vodostaja, kakav u Kopačkom ritu dugo ne pamte, promijenila se i vizura takozvane europske Amazone. Pojedini manji kanali potpuno su presušili, dok u drugima ima tek nekoliko desetaka centimetara vode.
"Razlika između sadašnje visine vodostaja i ekstremno visokog vodostaja može biti nekih sedam do osam metara", rekao je čuvar prirode Vatroslav Škrunjug.
Promjene osjećaju i posjetitelji. Mađarski turisti koji su željeli Kopački rit doživjeti vožnjom manjim čamcem morali su promijeniti plan.
"Došli smo iz Mađarske i rezervirali malu turu čamcem, ali obaviješteni smo da je otkazana zbog dugotrajnih vrućina i niskog vodostaja", ispričao je Aron. Umjesto toga odlučili su se za vožnju većim brodom glavnim kanalom.
Park svaki put pokazuje drugo lice
Upravo su velike promjene između poplavnih i sušnih faza jedno od obilježja Kopačkog rita.
"Prve jutarnje plovidbe izuzetno su zanimljive jer priroda i životinjski svijet imaju svoj bioritam. Ujutro se hrane i izlaze u let", objasnila je Varja Gutert iz PP-a Kopački rit.
Tijekom dana životinje se zbog vrućine povlače u hlad. Promjene vodostaja pritom različito utječu na pojedine vrste.
"Poplave pogoduju vodenim organizmima i ribama jer im se širi područje staništa, dok sušna faza omogućuje kopnenim organizmima lakše kretanje", pojasnila je biologinja-ekologinja Marija Vereš.
Kopački rit tako još jednom pokazuje koliko je dinamičan ekosustav. Biljke i životinje prilagođavaju se novim uvjetima, dok se čeka obilnija kiša koja bi ponovno podigla vodostaj Dunava i Drave.