krenula evakuacija

Tragedija na grčkom otoku: Dva požara buknula gotovo istodobno, pronađena dva tijela

M. Šu./Hina

16.08.2026 u 17:12

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia
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Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su u nedjelju gotovo istodobno izbila dva požara, uzrokujući evakuaciju stotina ljudi, doznaje se od vatrogasnih službi.

„Pronađena su dva tijela” u blizini plaže Peristerije na jugu otoka, potvrdio je pripadnik spasilačkih službi za agenciju AFP.

„Izdana je zapovijed za evakuaciju. Obuhvaćene su stotine turista i stalnih stanovnika”, izjavio je ranije glasnogovornik vatrogasaca Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.

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Dva požara uočena su „gotovo istodobno” u dva turistički popularna područja na jugu i istoku otoka, precizirao je.

Mobilizirano je oko 150 vatrogasaca te četiri zrakoplova i šest helikoptera. Obalna straža rasporedila je pet brodova.

Otok Salamina omiljeno je odredište Atenjana tijekom odmora i vikenda.

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