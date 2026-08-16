Tragedija na grčkom otoku: Dva požara buknula gotovo istodobno, pronađena dva tijela

„Pronađena su dva tijela” u blizini plaže Peristerije na jugu otoka, potvrdio je pripadnik spasilačkih službi za agenciju AFP.

„Izdana je zapovijed za evakuaciju. Obuhvaćene su stotine turista i stalnih stanovnika”, izjavio je ranije glasnogovornik vatrogasaca Yiannis Artopios za državnu televiziju ERT.