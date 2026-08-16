Papa ponovno poziva na prekid nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali

"Ponavljam poziv na prekid opetovanog nasilja nad palestinskim civilnim stanovništvom na Zapadnoj obali", rekao je Papa, ne spomenuvši konkretne sukobe ili napade.

"Hitno tražim od međunarodne zajednice da poduzme mjere kako bi se potaknulo rješenje dviju država, za pravedan i trajan mir", dodao je Papa nakon podnevne molitve u svojoj rezidenciji Castel Gandolfu.