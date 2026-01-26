bit će bure oko ovoga

'Braćo mesari, izdržite': Uhićenim navijačima Hajduka transparentom podršku dali navijači Benfice

S.Č.

26.01.2026 u 01:17

No Name Boys
No Name Boys Izvor: Profimedia / Autor: David Martins / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Četrnaestorica navijača Hajduka prenoćit će u prostorijama policije u Tuzli nakon što su u subotu navečer sudjelovali u tučnjavi s pripadnicima navijačke skupine Delije

Kako je za HINA-u potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, jedanaest pripadnika Torcide iz Hrvatske i trojica iz Bosne i Hercegovine dovode se u vezu s kaznenim djelima počinjenima tijekom obračuna dviju navijačkih skupina.

‘U skladu s uputama nadležnog županijskog tužitelja tim je osobama oduzeta sloboda. Trenutačno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije’, izjavila je Sprečić, dodavši da će, nakon kriminalističke obrade i 24-satnog zadržavanja, privedeni biti predani u nadležnost Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije, koje će odlučiti o eventualnom određivanju pritvora.

Prema navodima medija, među privedenima je osam pripadnika Torcide iz Splita, te po jedan iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojica navijača iz BiH, podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka.

Incident u Tuzli ubrzo je dobio i međunarodnu dimenziju. Podrška uhićenim pripadnicima Torcide stigla je i iz Portugala, gdje je navijačka skupina Benfice, No Name Boysi, koja se u navijačkom svijetu smatra blisko povezanom s Torcidom, istaknula veliki transparent tijekom prvenstvene utakmice protiv Estrele.

Na susretu u kojem je Benfica slavila pobjedu 4:0, No Name Boysi razvili su transparent s porukom podrške uhićenim hajdukovim navijačima. 'Braćo mesari, izdržite', pisalo je na transparentu i jasna je aluzija na ustaškog zločinca Vjekoslava Maksa Luburića i njegove 'mesare.'

Maksovi mesari bili su ustaški zločinci u Drugom svjetskom ratu kojima je zapovijedao Vjekoslav Maks Luburić, zapovjednik logora Jasenovac i Stara Gradiška, u kojima su počinjeni stravični zločini nad Srbima, Židovima, Romima, ali i brojnim Hrvatima, protivnicima ustaškog režima.

Podsjetimo, 2019. Torcida je na utakmicama protiv Rijeke, Intera iz Zaprešića, Gorice i Istre istaknula krpu s natpisom 'Maksovi mesari', a zbog toga splitska policija je nakon utakmice Hajduka i Istre podnijela je prekršajnu prijavu protiv 22-godišnjaka kojega se dovodilo u vezu s isticanjem spornog transparenta na Poljudu.

Također, iz Hajduka su tada poslali očitovanje Savezu u kojem su naglasili da će poduzeti sve kako se ovakav incident ne bi ponovio. Pritom su istaknuli kako traže pomoć starijih pripadnika Torcide, koji bi svojim autoritetom i utjecajem trebali disciplinirati mlađe navijače i podsjetiti ih na temeljne vrijednosti te slavnu povijest kluba.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAKON FINALA EURA

NAKON FINALA EURA

Ružne scene u Beogradu: Izviždana hrvatska zastava i zastave još dvije države
BORBA ZA POLUFINALE

BORBA ZA POLUFINALE

Evo što je rekao kapetan Hrvatske o teškoj situaciji u kojoj se nalazimo
SHNL

SHNL

Jeličića iznenadio Dinamov posao: 'Nije mi jasno zašto nisu doveli drugog igrača'

najpopularnije

Još vijesti