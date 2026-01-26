'Braćo mesari, izdržite': Uhićenim navijačima Hajduka transparentom podršku dali navijači Benfice

Kako je za HINA-u potvrdila glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić, jedanaest pripadnika Torcide iz Hrvatske i trojica iz Bosne i Hercegovine dovode se u vezu s kaznenim djelima počinjenima tijekom obračuna dviju navijačkih skupina.

‘U skladu s uputama nadležnog županijskog tužitelja tim je osobama oduzeta sloboda. Trenutačno se nalaze u prostorijama za zadržavanje Uprave policije MUP-a Tuzlanske županije’, izjavila je Sprečić, dodavši da će, nakon kriminalističke obrade i 24-satnog zadržavanja, privedeni biti predani u nadležnost Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije, koje će odlučiti o eventualnom određivanju pritvora.

Prema navodima medija, među privedenima je osam pripadnika Torcide iz Splita, te po jedan iz Pule, Vinkovaca i Ploča, kao i trojica navijača iz BiH, podrijetlom iz Brčko Distrikta, Mostara i Čitluka.

Incident u Tuzli ubrzo je dobio i međunarodnu dimenziju. Podrška uhićenim pripadnicima Torcide stigla je i iz Portugala, gdje je navijačka skupina Benfice, No Name Boysi, koja se u navijačkom svijetu smatra blisko povezanom s Torcidom, istaknula veliki transparent tijekom prvenstvene utakmice protiv Estrele.

Na susretu u kojem je Benfica slavila pobjedu 4:0, No Name Boysi razvili su transparent s porukom podrške uhićenim hajdukovim navijačima. 'Braćo mesari, izdržite', pisalo je na transparentu i jasna je aluzija na ustaškog zločinca Vjekoslava Maksa Luburića i njegove 'mesare.'