Toni Milun izračunao koliko oboljelih možemo očekivati u Hrvatskoj: Broj će naglo skočiti, ali ukupno bi ih moglo biti manje od 3000

Matematičar Toni Milun u svojem drugom videu na temu koronavirusa, objavljenom na stranici tonimilun.hr, usporedio je kretanje broja potvrđeno zaraženih osoba koronavirusom u nekoliko država i kineskih pokrajina te na temelju toga procijenio broj zaraženih u Hrvatskoj za 10 do 15 dana

'Jedna mi prijateljica iz studentskih dana kaže da je porast broja oboljelih od koronavirusa oko 15 dnevno. Nažalost, ne ide to tako, jer rast je još uvijek eksponencijalan i bit će takav još najmanje osam do 10 dana. Nadajmo se da će poslije biti linearan, a onda sa sve manje novooboljelih', rekao je matematičar Toni Milun u videu , prenosi Slobodna Dalmacija .

'Imamo sreću da se kod nas virus počeo kasnije širiti nego u mnogim europskim državama i zato smo na vrijeme poduzeli mjere zaštite, a na temelju podataka možemo procijeniti koliko bi oboljelih moglo biti kod nas krajem mjeseca. Napravio sam neke procjene, ali to su samo brojevi. Epidemiologija nije matematika, ali opet matematika može pomoći i dati barem neku približnu procjenu', objašnjava u videu u kojemu je napravio jednostavnu procjenu koliko oboljelih od koronavirusa možemo očekivati za 10 do 15 dana u Hrvatskoj.

Tako se koristi usporedbom podataka u tablici s primjerima drugih zemalja.

'17. ožujka imali smo 65 potvrđenih, dan ranije 57. Bio je to prvi dan da škole nisu radile i zato je to bitan dan. Usporedimo što se dogodilo u slučaju nekoliko država, koje su imale sličan broj oboljelih, od 50 do 70. Slovenija je to imala 11. ožujka, Švedska 4. ožujka, Belgija 5. ožujka...', objašnjava.

Dalje navodi kako je deset dana kasnije u Švedskoj broj s 35 zaraženih narastao na skoro tisuću. U Belgiji s 50 na 886... Italija je imala superširitelje, tamo je broj zaraženih narastao na 2500.