Tomašević odgovorio oporbi: 'Istina je. Nisam nikad studirao na Oxfordu'

U objavi na Facebooku Tomašević je naveo da je sastavni dio njegova posla da je 'izložen lažima koje plasiraju politički suparnici' . 'Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima', navodi Tomašević.

Povod reakciji bila je tvrdnja oporbe da ne postoje dokazi kako je završio magistarski studij na Oxfordu, što su prenijeli i pojedini mediji. 'I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu', napisao je u objavi.

Tomašević je te navode demantirao. 'Istina je – nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam.' Pojasnio je kako je nakon završetka studija politologije na Sveučilištu u Zagrebu upisao i završio dodatni magisterij iz održivog razvoja na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je studirao od 2012. do 2013. godine uz punu stipendiju programa Cambridge Overseas Trust i Chevening.

Dodao je i da gradska uprava ne raspolaže njegovim diplomama jer one nisu uvjet za obnašanje dužnosti gradonačelnika. 'Ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima', poručio je.

Na kraju objave Tomašević je priložio fotografije diplome i promocije iz Cambridgea iz listopada 2013. godine te zaključio: 'Oporbi više sreće drugi put.'