Bolji smo od većine EU-a, ali i dalje kaskamo za najboljima: Koliko europskog novca zapravo trošimo?

Hrvatska je prema podacima Europske komisije iznad prosjeka Europske unije po ugovorenosti i isplati sredstava iz kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027., no i dalje zaostaje za najuspješnijim državama poput Rumunjske

Usporedba Hrvatske s ostalim državama članicama EU-a pokazuje kako koristi sredstva iz aktualne financijske omotnice 2021. – 2027. za četiri osnovna fonda: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijski fond (CF), Europski socijalni fond plus (ESF+) i Fond za pravednu tranziciju (JTF), u kojima je na razini EU-a na raspolaganju više od 518 milijardi eura, prema podacima Europske komisije (EK). Prosjek EU-a 63,8 posto, Hrvatska na 72,1 posto Od spomenute planirane svote, prema najnovijim podatcima EK-a koji se odnose na razdoblje do 31. prosinca prošle godine, prosjek EU-a po odobrenosti sredstava iznosio je 63,8 posto, a isplaćenost 17,4 posto.

Hrvatska je, prema tim podacima, na raspolaganju imala 10,22 milijarde eura (od čega 8,7 milijardi otpada na sufinanciranje iz EU-a, a 1,5 milijardi na nacionalna sredstva), od čega je ugovorila 72,1 posto, odnosno 7,4 milijarde eura, a utrošena sredstva iznosila su 18,8 posto, odnosno 1,9 milijardi eura. Drugim riječima, Hrvatska je u oba segmenta iznad prosjeka EU-a i svrstana je u gornju polovicu među 27 država članica. Ipak, i dalje znatno zaostaje za Rumunjskom, koja je od planiranih 42 milijarde eura na isti datum imala ugovoreno 91,7 posto i isplaćeno 24,7 posto. Zaostajemo i za Češkom, koja je od 26,6 milijardi eura na raspolaganju ugovorila 79,5 posto i isplatila 27,8 posto.