Oštra reakcija mađarskog ministra na snimku koja je šokirala Europu: Znam da me prisluškuju

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó oštro je reagirao nakon što je u javnost procurio još jedan njegov razgovor s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, poručivši da u privatnim kontaktima ne govori ništa drugačije nego u javnim istupima

Sporni razgovor datira iz kolovoza 2024., a objavljen je u sklopu istrage koju su proveli istraživački portal VSquare i partnerske organizacije. Prema objavljenim informacijama, Lavrov je tijekom razgovora podsjetio Szijjárta na zahtjev da se sestra ruskog oligarha ukloni s popisa sankcija Europske unije. Mađarski ministar odgovorio je kako mu je ‘uvijek na raspolaganju’ te da će učiniti sve što može kako bi pomogao u rješavanju tog pitanja.

'Prisluškuju me već neko vrijeme' Reagirajući na objavu, Szijjártó je ustvrdio da je riječ o još jednom primjeru prisluškivanja njegovih razgovora. ‘Već se neko vrijeme zna da strane obavještajne službe, uz pomoć određenih mađarskih novinara, prate ili su pratile moje telefonske razgovore’, poručio je. Dodao je kako ‘otkriće’ ne donosi ništa novo jer, kako kaže, iste stavove iznosi i javno. Kritika sankcija EU-a Szijjártó je ponovno ponovio dugogodišnji stav Budimpešte prema sankcijama protiv Rusije. ‘Već četiri godine jasno govorim da je politika sankcija propala i da više šteti Europskoj uniji nego Rusiji’, istaknuo je.