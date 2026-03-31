Tramvaj iskočio iz tračnica nakon sudara: Kolaps prometa prema istoku

U Ulici kneza Branimira došlo je do sudara tramvaja i automobila u utorak oko 16.30 sati. Nastala je samo materijalna šteta, a u tijeku je obustava prometa jer je tramvaj iskočio iz tračnica, potvrdili su za 24sata iz Policijske uprave zagrebačke.

Na svojim službenim stranicama, ZET je obavijestio građane o zastoju u Branimirovoj u smjeru istoka. Promet će se normalizirati nakon što se razriješe sve okolnosti nesreće i saniraju posljedice nesreće. 'U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u Branimirovoj ulici, kod Petrinjske u smjeru istoka, zbog prometne nezgode', piše ZET.