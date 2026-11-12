Tomašević odbacuje optužbe: To je gnjusna laž zastupnika koji me i prije klevetao

Tema je bila je smrt Kristiana Josipa Periša (32), koji je 21. listopada umro u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, te je zbog sumnje na teško ubojstvo sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara.

"Ne samo da je r avnateljica podnijela ostavku, ona je obavijestila Upravno vijeće, Upravno vijeće je obavijestilo Gradski ured za zdravstvo, Gradski ured za zdravstvo je mene jutros obavijestilo o njenoj ostavci. Međutim, ono što su me isto tako obavijestili jest da je njezina zamjenica dala ostavku, a dao je ostavku i pomoćnik za sestrinstvo", rekao je Tomašević u četvrtak na konferenciji za novinare u stanci sjednice Gradske skupštine.

Jutrošnje podnošenje ostavke ravnateljica Klinike Majde Grah, koju je prihvatilo Upravno vijeće, smatra primjerenim. "S obzirom na sve okolnosti, ona je priopćila da je ostavku dala kako se ne bi nanosila daljnja šteta bolnici i kako bi se omogućilo funkcioniranje bolnice", rekao je Tomašević.

Poručio je kako mu je kao gradonačelniku u interesu da se utvrde apsolutno sve okolnosti tragedije.

Gnjusna laž zastupnika

Na pitanje novinara kako komentira tvrdnje nestranačkog gradskog zastupnika Trpimira Goluže da je za smrt Periša znao prije puta u Barcelonu, gdje je boravio 28. i 29. listopada, Tomašević je odgovorio da je to "gnjusna laž koja dolazi od zastupnika koji ga je i prije klevetao i zato ga više nitko ne doživljava ozbiljno". "Uostalom, ako on ima dokaze za to, pa zašto ih nije javno iznio", dodao je Tomašević.

Novinari su ga pitali i zašto nije sazvao konferenciju za novinare odmah po saznanju za smrt Periša, a Tomašević je rekao da je u četvrtak dobio informaciju o smrti koja se istražuje, bez ikakve informacije o tome da se radi o sumnji na kazneno djelo, kao i da će se zatražiti izvješća od Klinike da se vidi što se dogodilo. Taj je isti dan, dodao je, ravnateljica, sada bivša, kontaktirala je policiju što je, kazao je, najbitnije da krene kriminalističko istraživanje. U subotu je, naveo je, dobio izvješće o tome što se dogodilo, isti dan kada je ono poslano i Ministarstvu zdravstva.

O odgovornosti Upravnog vijeća Klinike, Tomašević je rekao da "apsolutno ničija odgovornost nije isključena" ako se bilo što utvrdi u daljnjoj istrazi, a on, kaže, ne vidi što su oni krivo napravili u smislu prijavljivanja i postupanja. Naveo je i da je predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić o smrti Periša saznao prošlu srijedu. U četvrtak je već bio prvi kontakt prema policiji, a ravnateljica je u petak već bila na policiji i predavala snimku. dodao je.

Rekao je i da u Upravnom vijeću sjedi i predstavnik Ministarstva zdravstva te da je svim zaposlenicima poslodavac država, bez obzira što je osnivač Grad Zagreb.

Podsjetio je i da je Grad Zagreb osnivač 340 ustanova, među kojima je i određeni broj zdravstvenih, u kojima Grad samo može provoditi kontrolu i reviziju poslovanja, a za zdravstvene aspekte isključivo je nadležna inspekcija Ministarstva zdravstva.

Na pitanje smatra li da ministrica zdravstva Irena Hrstić treba podnijeti ostavku, Tomašević je rekao da ga ne zanimaju nikakva politička prepucavanja, nego ga zanima da odgovaraju apsolutno svi koji su odgovorni za tu strašnu tragediju, pojedinačno, ali i isto tako i da se utvrde propusti na razini sustava.

"Kako je moguće ako je obitelj Kristijana Josipa Periša prijavila inspekciji Ministarstva zdravstva još 23. listopada, kako je moguće da oni nisu poduzeli ništa u dva tjedna, budući da su znali da im bolnica nije prijavila smrt, što kažu da su trebali po protokolima. To znači da na razini sustava stvari ne funkcioniraju", rekao je Tomašević.

Dodao je da će inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva, koji je u tijeku, pokazati je li bilo kršenja protokola, koji su definirani od Ministarstva zdravstva, a naveo je i da Komora provodi stručni nadzor vezano uz kvalitetu zdravstvenih radnika.

Naveo je da postoji i unutarnji nadzor koji provodi Klinika, ali tvrdi da se ne može previše očekivati, jer je "toliko kontaminirano, toliko je ljudi unutar te Klinike sudjelovalo u toj tragediji pa i u prekrivanju, zataškavanju, krivotvorenju, laganju u svojim iskazima".

"U situaciji kada je 30 zaposlenika na bolovanju, gdje je 100 zaposlenika bilo u prosvjedu nakon što je sada bivša ravnateljica podijelila četiri izvanredna otkaza, iako nije istraga završila jer je vidjela snimku, u toj situaciji ja mislim da od unutarnjeg nadzora kojeg provodi sama bolnica ne možemo puno očekivati", ocijenio je Tomašević.

Na pitanje o svjedočenju bivše pacijentice o tome da su je u Klinici vezali i tukli, rekao je da u izvješću pravobraniteljice iz 2025. stoji da na razini zdravstvenog sustava u Hrvatskoj postoji niz problema i oni se trebaju rješavati, poručivši da će napraviti sve ono što je u nadležnosti Grada Zagreba.