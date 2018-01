Tomašević odbio Plenkovića. Što sada? Ovo su četiri moguća scenarija

Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević nije ni pričekao kraj roka koji mu je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković dao za ostavku. Već u utorak HDZ-u je poslao odbijenicu i time šokirao vrh stranke koji sada mora naći način na koji 'neposlušnog' lokalnog čelnika maknuti s vlasti

Prema jednom scenariju, HDZ-ovci u županijskoj skupštini mogli bi ne podržati sljedeći proračun koji bi Tomašević predložio krajem 2018. Ne podrže li proračun, slijedili bi novi izbori, no samo za županijsku skupštinu, dok bi Tomašević ostao na svojoj funkciji. Tek ukoliko bi i novi sastav županijske skupštine rušio proračun, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, morao bi otići i župan. Tada bi se išlo na nove izbore i za skupštinu i župana, no uvijek postoji mogućnost da bi građani ponovno izabrali Tomaševića.

Međutim zakonski postoji mogućnost da HDZ krene i korak dalje i ide na rušenje Tomaševića putem županijske skupštine , no pitanje je bi li im se to isplatilo.

Prema trećem scenariju, postoji mogućnost da opoziv Tomaševića putem referenduma zatraži dvije trećine skupštinskih vijećnika. U tom slučaju on bi bio opozvan ako bi za to glasala većina birača izašlih na izbore, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje trećinu upisanih u popis birača u jedinici.

Prema četvrtom scenariju, još uvijek postoji mogućnost da se Tomašević, ukoliko pritisak HDZ-a bude dovoljno velik, sam povuče i podnese ostavku. U tom slučaju pročelnik upravnog tijela u roku od osam dana obavijestio bi Vladu o prestanku mandata župana.

Kao što smo već pisali, kada župan podnese ostavku prije isteka polovice mandata (dvije godine), kao što bi to bilo u Tomaševićevu slučaju, raspisuju se prijevremeni izbori i to u roku od 90 dana. U ovom scenariju županiju bi do novih izbora vodio Tomaševićev prvi zamjenik, a to je Željko Jakopović, protiv kojeg je HSS prošli tjedan pokrenuo postupak isključenja iz stranke.