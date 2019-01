Tolušić: Bandi koja se zaigrala poručujem da su se namjerili na krivoga!

Nakon što su se u medijima pojavile montirane fotografije na kojima je navodno potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić s prostitutkama i kokainom, o svemu se oglasio i on sam

Novinarima pred Vladom potvrdio je da je sve prijavio policiji.

'Dvije godine uvodim red u svoj sektor i čistim kriminal, dirnuo sam u niz osinjih gnijezda i drago mi je zbog toga i bit ću još žešći u budućnosti. Svi oni koji misle da će to moći riješiti prijetnjama, podmetanjima i medijskim pritiscima, to mogu zaboraviti. Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da su se namjerili na krivog i da počnu pakirati kofere', kazao je Tolušić, no nije želio konkretno odgovoriti na koga pritom aludira.