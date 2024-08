Šef Telegrama: Tri ključna pitanja bez odgovora oko uhićenja tehno tajkuna

Kako je Durov postao Francuz i koliko putovnica uopće ima?

Osnivač Telegrama, koji je rođen u Rusiji, dobio je francusko državljanstvo 2021. godine putem postupka koji je inače rezerviran za "stranca koji govori francuski jezik i koji svojim izvanrednim radom doprinosi ugledu Francuske i prosperitetu njezinih međunarodnih ekonomskih odnosa."

Nije jedini tehnološki mogul koji je prošao ovim putem. Američki izvršni direktor Snapchata, Evan Spiegel, koji govori nešto francuskog, također je dobio državljanstvo 2018. godine. Je li Durov zadovoljio jezične zahtjeve ili kako je doprinio francuskom ugledu nije jasno.

"To je odluka koju smo donijeli 2018., uz koju u potpunosti stojim", rekao je Macron u četvrtak. Dodao je da je "dio strategije omogućiti ženama i muškarcima kada su umjetnici, sportaši, poduzetnici, kada se trude naučiti jezik, kada stvaraju bogatstvo, kada to traže, da im se dodijeli francusko državljanstvo .. učinio sam to za gospodina Durova, koji se potrudio naučiti francuski, baš kao što sam to učinio za Spiegel, mislim da je to dobro za našu zemlju."

Kako je Durov pridonio Francuskoj i dalje je nejasno, navodi Politico.