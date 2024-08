Tko ovu dramu režira? Vučić: 'Sve to radite zbog mene jer sam ustaša, peder...'

'Da ne mislite da ću držati vlast pod svaku cijenu, moja ponuda je da ne biste razvlačili naš narod svakog dana, da nam ne biste uništavali turističku sezonu - podnesite zahtjev, vas 80, nemojte ni da tražite 85. Osigurat ću vam ja ostatak potpisa i idemo, prije kraja godine, na referendum o opozivu predsjednika Republike. Jer to je ono što vi tražite.

Ja ću se boriti protiv vas i tad. Evo, ja sam vam omogućio, nemojte da tlačite narod, ne radite vi to zbog litija. Vi to radite zbog mene. Hoćete meni vidjeti leđa. Jer sam ustaša, šiptar, peder... Ne možete ni 75 zastupnika skupiti? Dat ćemo vam 70', rekao je Vučić na presici u Vili Mir. Dodao je i da daje javno obećanje i da može doći do dogovora bi li referendum bio u prosincu ili ožujku.