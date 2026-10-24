VIDEO U Češkoj usred noći prosvjedovali zbog financiranja javnih medija

U rijetkom noćnom glasanju, češka vladajuća koalicija progurala je izmjene financiranja javnih medija u prvom parlamentarnom čitanju, unatoč kritikama da bi one mogle oslabiti neovisnost javnih servisa

Vlada milijardera i premijera Andreja Babiša, koju podupire krajnje desna stranka SPD, često je kritizirala izvještavanje javnih i privatnih medija o njezinoj politici te je optuživala pojedine medije za pristranost. Oporbene stranke usporedile su predložene promjene s reformama u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom, koji je upravljao velikim širenjem prorežimskih medija.

Vlada navodi da ukida mjesečnu pretplatu za kućanstva od 205 kruna (9 eura) kako bi smanjila troškove potrošačima. Umjesto toga, financiranje bi se osiguravalo izravno iz državnog proračuna. Prijedlog je u petak stavljen na dnevni red izvan planiranog rasporeda rada. Predsjednik parlamenta Tomio Okamura iz SPD-a ograničio je raspravu i zakazao glasanje za subotu u 4:36 ujutro.

Protest outside Czech parliament tonight, as the government plans to push through legislation to end the license fee system for public broadcasters, hobbling them financially and, critics say, increasing likelihood of political interference. #pressfreedom https://t.co/QEwo6ZFPuS — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 23, 2026

Vladajuća koalicija potom je izglasala slanje prijedloga zakona odborima na daljnju raspravu. Stotine prosvjednika okupile su se ispred parlamenta, a neki su ondje ostali cijelu noć. Lokalni mediji izvijestili su da je nekoliko osoba neuspješno pokušalo ući u zgradu. Kritičari upozoravaju da bi te promjene oslabile javnu radioteleviziju i učinile ju ranjivom na političke pritiske.