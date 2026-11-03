Nemiri pred vojnom bazom u Ukrajini: Vlasti sumnjaju da je sve bilo unaprijed dogovoreno

Pojedinci iz okupljene skupine napali su vojno osoblje i policiju koji su stigli na mjesto događaja , priopćile su vlasti, zbog čega su zapovjednik Nacionalne garde i predstojnik ureda predsjednika Volodimira Zelenskija posjetili tu lokaciju.

Dužnosnici su naveli da se skupina od stotinjak ljudi okupila kasno u ponedjeljak kod baze Nacionalne garde u kojoj je smješteno više od dvadeset novih novaka i vojnika vraćenih s neodobrenog dopusta, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile objave o navodnu mučenju i nasilju nad tamošnjim ročnicima.

Državni istražitelji i ured vojnog pravobranitelja priopćili su da nastoje utvrditi okolnosti pod kojima su 22 muškarca, od kojih je četvorici bila potrebna medicinska pomoć, mobilizirana ili privedena nakon samovoljnog napuštanja postrojbe.

Ukrajinsku mobilizaciju prate izvješća o zlouporabama i korupciji, što ruski mediji i društvene mreže često dodatno naglašavaju.

Mete napada bili su i mobilizacijski časnici te regrutacijski centri.

Režiran incident

Kasnije u utorak, zamjenik šefa ukrajinske unutarnje sigurnosne službe izjavio je da je incident u ponedjeljak bio režiran kako bi se oslobodio jedan od muškaraca i izazvalo negodovanje javnosti, prenijela je novinska agencija Interfax Ukraine.

Istražitelji su otvorili kazneni postupak zbog optužbi za masovne nerede i ometanje rada vojske, rekao je načelnik ukrajinske nacionalne policije na konferenciji za medije.

Na istoj konferenciji ukrajinski ministar unutarnjih poslova izjavio je da su optužbe o mučenju u vojnom domu lažne, prenosi Interfax.

Ukrajinski mediji objavili su snimku koja prikazuje kako gomila, u kojoj su bili i maskirani muškarci s kapuljačama, okružuje zgradu uz pucnjeve i povike "Sramota!". Nije bilo jasno tko je pucao. Neki su prosvjednici također ljuljali autobus Nacionalne garde i razbili mu stakla.

Govoreći u utorak na ukrajinskoj televiziji, savjetnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov rekao je da je glavna poticateljica - žena prerušena u djelatnicu hitne pomoći - uhićena. Naveo je da je ona prethodno izviđala tu lokaciju.

Budanov je također rekao da, iako su sukobi izgledali kao namjerna provokacija, oni ukazuju i na "probleme" koje treba riješiti. "Da, s jedne strane postoje provokatori, ali s druge strane postoji napetost u društvu", rekao je bez iznošenja dodatnih pojedinosti.

Izbijanje sukoba u ponedjeljak naglašava kako je ukrajinska mobilizacija, koja je ključna za obranu od znatno veće ruske vojske, i dalje osjetljiva tema podložna kritikama.

Unatoč nedavnim uspjesima na bojištu, ukrajinska vojska u petoj godini ruske invazije i dalje ne uspijeva reformirati vojnu kulturu iz sovjetskog doba kako bi uvela pristup koji bi bio naklonjeniji vojnicima.

Vojna pravobraniteljica Olha Rešetilova rekla je da su među onima koji su napadnuti u ponedjeljak bili i prekaljeni ratni veterani te bivši ratni zarobljenici.

"Pitanje hoćemo li uspjeti vratiti povjerenje između vojske i društva, koje je jučerašnjim događajima ponovno narušeno, ostaje otvoreno", napisala je na Facebooku.