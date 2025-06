Thompsonov menadžer o mjerama sigurnosti na koncertu: Našli smo rješenje za autobuse

Govoreći o mjerama sigurnosti istaknuo je da je teren na kojemu će se koncert održavati tako podijeljen da se npr. stampedo ne može dogoditi, niti gužva. Nitko zbog gužve ne može biti ugrožen, dodao je. 'Ovo će biti siguran i ugodan prostor i jedno lijepo okupljanje domoljuba', rekao je Barišić.

Cijeli teren pokrivat će više od 200 kamera. Zna se, kazao je, da postoje kamere koje doslovno broje ljude. Bit će postavljene na ulazima.

'Punit ćemo sektor po sektor, tako da nijedan neće biti prepunjen. Redom će se puniti kako ljudi dolaze. U svakom će biti onoliko ljudi koliko je propisano, koliko treba biti kako ne bi bilo gužve', izjavio je Barišić.

Na koncert će doći ljudi iz svih dijelova Hrvatske, a stižu i iz inozemstva. Barišić ne zna hoće li se na sam dan koncerta zatvarati neke prometnice u Zagrebu, niti je potvrdio informaciju da će od centra grada biti zatvoren promet do Hipodroma. U svemu što se koncertnom prostora oni sudjeluju, ali ne i pitanjima koja se tiču prometa. O tome odlučuje prometna policija, a angažirani su i stručnjaci s Prometnog fakulteta', kazao je.

'Taj dio se razrađuje, još se radi i nema još nitko taj odgovor jer to nije još u konačnici gotovo', izjavio je Barišić. Pozvao je ljude koji će doći na koncert da u Zagreb dođu dan-dva ranije jer smatra da će tako biti u manjim gužvama, nego na sam dan koncerta.

Kaže da ne zna točno koliko će autobusa s ljudima za koncert doći u Zagreb, ali napominje da se našlo rješenje za parkiranje autobusa. Gdje je ta lokacija, znat će se, kako kaže, kada za to dođe vrijeme. Što se tiče službe hitne pomoći, nedavno je ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala da se to neće financirati iz ministarstva, već da će se za to pobrinuti organizatori koncerta. Barišić je to potvrdio.

'Došle su ponude od pojedinih županijskih zavoda za hitnu medicinu. Ponude razmatramo. Iznenadilo me da su različite cijene iako je to sve 'nekakav državni sektor', kazao je i dodao da će se organizirati da to bude kombinacija s privatnim sektorom. Gostiju na koncertu neće biti. Nije želio otkriti s kojom pjesmom će krenuti Marko Perković Thompson već želi da to ostane iznenađenje za publiku.