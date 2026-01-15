putem zagreba

Thompson rasprodao koncerte u Rijeci, a gradska oporba zatražila zabranu

V. B.

15.01.2026 u 19:54

Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Rasprodani Thompsonovi koncerti u Rijeci izazvali su političke reakcije: oporbeni vijećnici traže da se u gradskim prostorima zabrane sporni simboli i pokliči, dok se čeka stav gradonačelnice Ive Rinčić

Hoće li nakon Zagreba i Rijeka po sličnom receptu zabraniti Thompsonove koncerte? Nakon što je u samo 27 minuta rasprodao koncert u Rijeci zakazan za 6. veljače, a u 50 minuta i drugi planiran za dana kasnije u Dvorani mladosti, ekspresno je reagiralo trinaestero oporbenih gradskih vijećnika, javio je RTL Danas.

Od gradonačelnice Ive Rinčić traže sazivanje Gradskog vijeća i donošenje zaključka kojim će se osigurati da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koriste obilježja i pokliči poput onog "Za dom spremni" ili poruke kojima se veliča ili potiče nacionalna, rasna i vjerska mržnja. Zahtjev su uputili vijećnici SDP-a, PGS-a, Liste za Rijeku, stranke Možemo!, IDS-a i Nezavisne liste Marka Filipovića.

Rinčić za izjavu nije bila dostupna.

