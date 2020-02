Teško bolesna djeca iz Hrvatske na lutriji za najskuplji lijek na svijetu

Farmaceutska tvrtka Novartis raspisala je 210 milijuna dolara vrijednu lutriju koju u Hrvatskoj igraju bolesna djeca, s tim da će sretnici dobiti najskuplji lijek na svijetu - Zolgensmi, za liječenje spinalne mišićne atrofije (SMA). Dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb, gdje se liječe svi hrvatski pacijenti oboljeli od SMA, potvrdio je za Jutarnji list da je Rebro prijavilo četiri mala pacijenta koji odgovaraju traženim kriterijima

Podsjetimo, u rujnu prošle godine, nakon više od dvije godine intenzivne borbe roditelja djece oboljele od spinalne mišićne atrofije, KBC Zagreb dogovorio je nabavu izuzetno skupog lijeka Spinraze na teret HZZO-a, i to za sve oboljele, za nešto više od 98 milijuna kuna bez PDV-a od tvrtke Medika d.d., jedinog ovlaštenog distributera tog lijeka u Hrvatskoj.

Predsjednica udruge Kolibrići Ana Alapić, majka desetogodišnjeg Mate koji je u kolovozu kao prvo dijete na respiratoru počeo primati Spinrazu, za tportal je tada komentirala ovaj epilog borbe za svoje te svu djecu i odrasle kojima je potreban taj lijek.

'Naš je aktivizam odradio najveću ulogu. Možda bismo došli do lijeka, no prošlo bi puno više godina. Ono što je naša velika nagrada jest to da djeca koja su prva počela primati Spinrazu otkad smo krenuli u borbu za nju napreduju, nisu na respiratoru te imaju puno više motoričkih pokreta nego što bi ih imala da nisu primala lijek, a govorimo o dvije godine dječjeg života', naglasila je Alapić. U Hrvatskoj je, prema njezinom saznanju, 50-ak djece oboljele od spinalne mišićne atrofije, a godišnje se u prosjeku dijagnosticira po dvoje djece.