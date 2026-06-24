iaea nastavlja s inspekcijama

Teheran otvara vrata međunarodnom nadzoru, ali jedan detalj još nije riješen

I.V./Hina

24.06.2026 u 11:59

Rafael Grossi
Rafael Grossi Izvor: EPA / Autor: KIM HONG-JI / POOL
Bionic
Reading

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) uskoro će ponovno provoditi inspekcije u Iranu nakon privremenog sporazuma između SAD-a i Irana, no modaliteti provedbe još nisu usuglašeni, izjavio je u srijedu njezin čelnik Rafael Grossi

Dvije strane prošli su tjedan potpisale memorandum o razumijevanju od 14 točaka kojim se utvrđuju široki načelni sporazumi za okončanje rata.

Privremeni sporazum otvorio je put za 60 dana pregovora usmjerenih na rješavanje osjetljivijih detalja, uključujući pitanja vezana uz iranski nuklearni program.

"Inspekcije će se doista provoditi", rekao je čelnik IAEA-e Rafael Grossi na konferenciji za novinare u Japanu, čiju je audio snimku IAEA objavila na internetu.

"Vrlo brzo ćemo raditi na modalitetima - datumima, postupcima, mjestima", rekao je o pregovorima s Teheranom.

vezane vijesti

preporučujemo

šokirao izvješćem

šokirao izvješćem

Američki pilot zabrinuo obavještajne krugove: Iranski dronovi letjeli su u roju u obliku meduze
TONČI TADIĆ ANALIZIRA

TONČI TADIĆ ANALIZIRA

Krim na pladnju: 'Ukrajinci neće srušiti Kerčki most, ostavit će ga kako bi se Rusi mogli evakuirati'
u idućim danima

u idućim danima

Hrvatska se peče: Crveno upozorenje za tri regije

najpopularnije

Još vijesti