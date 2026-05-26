Tanker pogodio neidentificirani objekt: Oglasile se službe

Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) objavile su u utorak da je tanker prijavio vanjsku eksploziju na lijevoj strani plovila, 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana.
UKMTO navodi da su plovilo Olympic Life i njegova posada sigurni, iako je tanker izvijestio da je dio goriva ispušten u more. Uzrok incidenta nije poznat.
Prema podacima o praćenju plovila MarineTraffica, veliki teretni brod u grčkom vlasništvu plovio je pored Muscata, isplovljavajući iz Omanskog zaljeva i nije prevozio teret.
Tehnički upravitelj broda, Springfield Shipping, rekao je da je plovilo pogodio neidentificirani objekt, ali da je ostalo stabilno i operativno.