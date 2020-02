Talijanski predsjednik: Budućnost zemlje ugrožena je zbog pada nataliteta

Budućnost Italije ugrožena je zbog pada nataliteta, upozorio je u utorak predsjednik Sergio Mattarella nakon objave nacionalne statističke agencije ISTAT o padu broja stanovnika i u 2019.

Mnoge druge europske zemlje suočavaju se sa sličnim izazovima, osobito zemlje istočne Europe. I Njemačka je zabilježila pad broj stanovnika, djelomično nadoknađen sve većim rođenjem imigranata.

Stopa nataliteta porasla je u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Stanovništvo Italije raslo je svake godine od Prvog svjetskog rata, a vrhunac je dosegnulo 2015. sa 60,8 milijuna stanovnika nakon čega je počelo opadati.

U Italiji na 67 rođenih umire 100 ljudi. Prije deset godina bilo je 96 rođenih na 100 umrlih.

Očekivani životni vijek nastavlja se povećavati, za žene iznosi 85,3 godine, a za muškarce 81. Prosječna dob u Italiji je 45,7 godina.

Brojne talijanske vlade obećavale su riješiti demografski problem, ali nijedna to dosad nije uspjela učiniti.

Sadašnja administracija nudi parovima s nižim primanjima naknade do 160 eura mjesečno kako bi se pokrili troškovi do prve godine djeteta, a također je obećala mladim obiteljima do 3000 eura godišnje za troškove vrtića.