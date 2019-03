Miljević inzistira na sinkopi, Horvatinčić poručuje: Tomo nije onakav kako ga mediji prikazuju

Pri samom je kraju treće suđenje zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću za pomorsku nesreću koja se dogodila u kolovozu 2011. u blizini Primoštena i u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro, Francesco i Mariella, nakon što je Horvatinčić na njihovu jedrilicu naletio gliserom. U tijeku je iznošenje završnih riječi optužbe i obrane na Općinskom sudu u Šibeniku. Presuda sudskog vijeća pod predsjedanjem novog suca Ivana Jurišića bit će izrečena 13. ožujka u 13 sati

Optužba je ustvrdila da je Tomislav Horvatinčić nebrojeno puta prekršajno kažnjen, u osam navrata zbog prekomjerne brzine, a prilikom glisiranja nije se obazirao na sigurnost drugih. 'U žiži sezone glisirao je s 26 čvorova i nije uložio niti minimum promatranja plovidbe. Uopće nije poduzeo manevar izbjegavanja sudara nego je to učinio stradali. Mogao je vidjeti jedrilicu na temelju osmatranja...' - rekla je Irena Senečić iz DORH-a', izvještava Večernji list. Odvjetnik Ognjen Frangeš, opunomoćenik kćeri i sina poginulih Talijana, rekao je da skica koju je Horvatinčić napravio nepuna četiri sata nakon nesreće govori i o zdravstvenom stanju. 'Horvatinčić nije bio u nesvijesti jer da jest ne bi je mogao napraviti i ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima. Skica kaže da sinkope bilo nije', konstatirao je odvjetnik, podsjećajući da je okrivljeni u početku govorio da su mu otkazale komande i nigdje nije spominjao zdravstveno stanje, a ponajmanje sinkopu.

Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević ustvrdio je da pomorska skica ne može predstavljati dokaz i ne može se upotrebljavati, a ako se provede nezakonit dokaz to predstavlja tešku povredu sudskog postupka. Kad je sud u dvojbi, takva činjenica treba biti u prilog okrivljenika, rekao je Miljević, dodajući da nalaz ne isključuje sinkopu: utvrđeno je da je Horvatinčić imao sinkopu, a ako je imao sinkopu, on je bio neubrojiv i nije kriv. Nakon ročišta, Horvatinčić je rekao da je će biti na liniji pomaganja djeci i rodbini stradalih i da mu je cilj sastati se s djecom. 'Pišem im pisma, i vjerojatno će oni jednog dana odgovoriti i shvatiti da Tomo nije onakav kako ga mediji prikazuju', rekao je Horvatinčić. Obrecnuo se na novinare. 'Vi imate kompletnu konstrukciju u svojim medijima i glavama onako kako da se mene okrivi i osudi, a ono što stoji u spisu i što je u naravi, o tome vrlo malo znate', rekao je Tomo.

Podsjetimo, sutkinja Maja Šupe prvo je uvjetno osudila Horvatinčića, da bi ga potom oslobodila temeljem 'sinkope'. Na trećem suđenju, prihvaćena je u spis pomorska skica u kojoj je Horvatinčić svjedočio o nesreći ne spominjući sinkopu. Na ročištu u veljači, odvjetnik Frangeš izrazio je zadovoljstvo ispitivanjem pomorskih vještaka i ishodom rasprave jer su Brodarski institut i kapetan Ratko Marinović 'u bitnom odstupili od svojih ranijih navoda'. 'Pri tome mislim na činjenicu kako je ranije rečeno da bi do sudara dvaju brodova došlo u svakom slučaju, bez obzira na to je li kakav manevar poduzeo ili mogao poduzeti Saplietro. Saznali smo prvi put i kako je moguće da se oba plovila vide po desnom boku, što se odnosi na samo nekoliko zadnjih sekundi prije samog sraza, kad je on već bio neizbježan. Sve to skupa ne govori ništa u prilog obrani ili da bi pokojni Salpietro bilo kako bio odgovoran za nesreću', prokomentirao je ispitivanje pomorskih vještaka odvjetnik Frangeš.

Sudac Ivan Jurišić odbio je u veljači zahtjeve odvjetnika obiju strana u sporu o dodatnim vještačenjima, ispitivanjima i dokazima pa se krenulo u iznošenje obrane Tomislava Horvatinčića. "Bio sam cijeli dan na brodu na suncu, a bilo je dosta sparno. Kao iskusni mornar koji plovi 25 godina, bio sam na timunu i vozio od tri do pet milja na sat dok se nisam udaljio od obale. Izglisirao sam na nekih 16,17 milja na sat, a na 25 milja na sat uključio sam autopilot. Sjedio sam na povišenom sjedalu i promatrao po moru, sve do trenutka kad sam čuo nekakvu čudnu grmljavinu. Iza toga se dogodilo to što se dogodilo. Zadnji put kad sam vidio jedrilicu stradalih Talijana bila je 400 metara ispred mene i otad se ničega ne sjećam", rekao je Horvatinčić te dodao kako - da je bio pri svijesti - sigurno ne bi dopustio da mu se talijanska jedrilica približi na 40 metara, pa i više. Rekao je da je odmah desetak puta nazvao broj 092, ali je zbog šoka zaboravio da se on više ne koristi za hitne slučajeve. "Zato sam zvao dosta prijatelja da oni zovu hitnu i policiju, nije mi bila nikakva namjera sačuvati svoj brod u koji je ulazilo more", rekao je Horvatinčić i dodao da mu je Nijemac, koji je gumenjakom došao do njih, rekao da se Talijanima na jedrilici više ne može pomoći.