'Za*** epskih proporcija': Hutisti zauzeli ključni otok, snimli se na američkom oklopnjaku

Očajnički zahtjevi jemenskih generala za zračnom potporom počeli su stizati u četvrtak prijepodne. Hutisti, koje podupire Iran, već su snažno napredovali prema strateškom lučkom gradu Moki na obali Crvenog mora, a pomoći njihova glavnog saveznika Saudijske Arabije nije bilo
‘Hutisti su angažirali sve što su imali – slali su val za valom boraca, uz raspoložive balističke projektile i drugo oružje’, rekao je CNN-u visoki jemenski vojni izvor. Obratio se američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), odakle su mu poručili da pomno prate situaciju i da stiže saudijska zračna potpora.
‘Ali ona nikada nije stigla. Moka je sada pala’, rekao je.
Hutisti su snimljeni kako slave zauzimanje crvenomorske luke, i to pozirajući uz zaplijenjeno oklopno vozilo američke proizvodnje.
Hutisti su već u petak zauzeli i strateški važan otok Perim na ulazu u Crveno more. Otok dijeli tjesnac Bab al-Mandeb na dva dijela, čime je Teheran stekao faktičnu kontrolu nad još jednim ključnim pomorskim pravcem.
Njihovo munjevito napredovanje u samo 36 sati dramatično je promijenilo stanje u sukobu koji je godinama bio uglavnom zamrznut. Obnova borbi pripremala se mjesecima, usporedno sa sukobom SAD-a i Irana, u kojem Teheran cijene nafte i njihov utjecaj na svjetsko gospodarstvo pokušava pretvoriti u sredstvo pritiska.
Druga fronta velikog rata
Jemen i Crveno more tako bi mogli postati druga fronta u ratu s Iranom. Njegova efektivna kontrola Hormuškog tjesnaca, uz sve čvršći stisak nad Bab al-Mandebom, prijeti novim rastom cijena nafte nekoliko tjedana prije izbora za američki Kongres.
Bab al-Mandeb, ulaz u plovni pravac prema Sueskom kanalu, manje je važan za energetsko tržište od Hormuza, ali njime svakodnevno prolaze ključne robe i milijuni barela nafte. Važnost mu je dodatno porasla otkako Saudijska Arabija tim putem preusmjerava dio izvoza kako bi zaobišla Hormuz.
‘Hutistima za zatvaranje Bab al-Mandeba nije potrebno napredno oružje. Dovoljan im je top postavljen na automobil’, rekao je Amr al-Bidh, visoki dužnosnik separatističkog Južnog prijelaznog vijeća. ‘To im daje moć bez uporabe naprednog oružja. I zadržat će je.’
Međusobne optužbe nakon pada Moke
Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u četvrtak je dvaput razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i pozvao ga da napadne Hutiste, no Trump je to odbio, rekao je CNN-u izvor upoznat s razgovorima.
Bijela kuća priopćila je da je SAD usredotočen na zaštitu temeljnih nacionalnih interesa, uključujući slobodu plovidbe Crvenim morem, dok regionalnim partnerima prepušta vodeću ulogu u rješavanju sigurnosnih izazova. Dodala je da je u stalnom kontaktu sa Saudijskom Arabijom i jemenskom vladom.
Brzi pad Moke gotovo bez otpora izazvao je međusobne optužbe među američkim saveznicima.
'Katastrofa proizvedena u Washingtonu i Rijadu'
‘Ovaj put nisu zakazali Jemenci. Ovo je katastrofa proizvedena u Washingtonu i Rijadu’, rekao je regionalni izvor, opisujući događaje kao potpuni slom političkog vodstva, obilježen sukobima i zakašnjelim odlukama u Rijadu.
‘Jučer cijeli dan nije izveden nijedan zračni napad saudijskih snaga, iako su informacije stizale iz minute u minutu. To je američko-saudijski zajeb epskih razmjera’, dodao je.
Hutisti su po ulasku u Moku zatekli teško oslabljene jemenske bojne. Prema zapadnom izvoru upoznatom s operacijama, popisi su bili puni imena nepostojećih vojnika koji su primali plaću, dok je stvarna brojnost postrojbi iznosila tek oko 20 posto službeno navedene.
Obranu je dodatno oslabilo povlačenje preostalih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata u siječnju. Saudijska Arabija prethodno je zbog međusobnog spora zatražila njihov odlazak, ali poslije nije popunila ispražnjene vojarne i baze.
‘Glavnog pokrovitelja snaga koje već deset godina obavljaju najveći dio posla odjednom tražite da ode, a potom ne popunite nastalu prazninu. To je nedostatak strategije i loše upravljanje’, rekao je al-Bidh.
Visoki jemenski dužnosnik tvrdi da je proteklih dana više puta upozorio CENTCOM da situacija postaje kritična. Zapovjednik CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, u četvrtak je boravio u Saudijskoj Arabiji na koordinacijskim sastancima, ali zapovjedništvo se zbog operativne sigurnosti nije željelo očitovati.
Saudijska vojska bila je u stanju visoke pripravnosti već tri tjedna, no ključni ljudi zračnog zapovjedništva nisu raspoređeni. Saudijci, prema zapadnom izvoru, nisu osigurali osoblje potrebno za upravljanje borbenim zrakoplovima u slučaju ozbiljnog napada.
Jemen ostavljen na cjedilu
‘Saudijci su Jemence ostavili na cjedilu’, ustvrdio je.
Pad Moke i Perima još je teže objasniti jer je u Saudijsku Arabiju poslano više od stotinu američkih vojnih savjetnika koji Rijadu pružaju obavještajnu i ciljničku potporu. Djeluju u sklopu novog zajedničkog zapovjedništva osnovanog nakon naznaka da Iran pojačava pomoć Hutima. Jedan američki dužnosnik procjenjuje da je u zemlji ukupno oko 200 američkih vojnika.
Zauzimanjem položaja uz Crveno more Hutisti su dobili veću slobodu djelovanja i nove lokacije za porinuće plovila i izvođenje napada. Al-Basha očekuje da će sada krenuti prema istoku, ističući da satelitske snimke i fotografije iz otvorenih izvora već pokazuju njihovu mobilizaciju.
Savjetnik iranskog vrhovnog vođe napredovanje Hutista nazvao je ‘jasnom pobjedom’, poručivši da ‘američki narod i saveznici Washingtona plaćaju cijenu gospodarske krize i Trumpovih ambicija’.