'Za*** epskih proporcija': Hutisti zauzeli ključni otok, snimli se na američkom oklopnjaku

Očajnički zahtjevi jemenskih generala za zračnom potporom počeli su stizati u četvrtak prijepodne. Hutisti, koje podupire Iran, već su snažno napredovali prema strateškom lučkom gradu Moki na obali Crvenog mora, a pomoći njihova glavnog saveznika Saudijske Arabije nije bilo

‘Hutisti su angažirali sve što su imali – slali su val za valom boraca, uz raspoložive balističke projektile i drugo oružje’, rekao je CNN-u visoki jemenski vojni izvor. Obratio se američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), odakle su mu poručili da pomno prate situaciju i da stiže saudijska zračna potpora. ‘Ali ona nikada nije stigla. Moka je sada pala’, rekao je. Hutisti su snimljeni kako slave zauzimanje crvenomorske luke, i to pozirajući uz zaplijenjeno oklopno vozilo američke proizvodnje.

Ansar Allah is capturing large swathes of US-built military equipment during their advance pic.twitter.com/kMZwcotOt7 — HatsOff (@HatsOffff) September 10, 2026

Hutisti su već u petak zauzeli i strateški važan otok Perim na ulazu u Crveno more. Otok dijeli tjesnac Bab al-Mandeb na dva dijela, čime je Teheran stekao faktičnu kontrolu nad još jednim ključnim pomorskim pravcem. Njihovo munjevito napredovanje u samo 36 sati dramatično je promijenilo stanje u sukobu koji je godinama bio uglavnom zamrznut. Obnova borbi pripremala se mjesecima, usporedno sa sukobom SAD-a i Irana, u kojem Teheran cijene nafte i njihov utjecaj na svjetsko gospodarstvo pokušava pretvoriti u sredstvo pritiska. Druga fronta velikog rata Jemen i Crveno more tako bi mogli postati druga fronta u ratu s Iranom. Njegova efektivna kontrola Hormuškog tjesnaca, uz sve čvršći stisak nad Bab al-Mandebom, prijeti novim rastom cijena nafte nekoliko tjedana prije izbora za američki Kongres. Bab al-Mandeb, ulaz u plovni pravac prema Sueskom kanalu, manje je važan za energetsko tržište od Hormuza, ali njime svakodnevno prolaze ključne robe i milijuni barela nafte. Važnost mu je dodatno porasla otkako Saudijska Arabija tim putem preusmjerava dio izvoza kako bi zaobišla Hormuz. ‘Hutistima za zatvaranje Bab al-Mandeba nije potrebno napredno oružje. Dovoljan im je top postavljen na automobil’, rekao je Amr al-Bidh, visoki dužnosnik separatističkog Južnog prijelaznog vijeća. ‘To im daje moć bez uporabe naprednog oružja. I zadržat će je.’

Međusobne optužbe nakon pada Moke Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u četvrtak je dvaput razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i pozvao ga da napadne Hutiste, no Trump je to odbio, rekao je CNN-u izvor upoznat s razgovorima. Bijela kuća priopćila je da je SAD usredotočen na zaštitu temeljnih nacionalnih interesa, uključujući slobodu plovidbe Crvenim morem, dok regionalnim partnerima prepušta vodeću ulogu u rješavanju sigurnosnih izazova. Dodala je da je u stalnom kontaktu sa Saudijskom Arabijom i jemenskom vladom. Brzi pad Moke gotovo bez otpora izazvao je međusobne optužbe među američkim saveznicima. 'Katastrofa proizvedena u Washingtonu i Rijadu' ‘Ovaj put nisu zakazali Jemenci. Ovo je katastrofa proizvedena u Washingtonu i Rijadu’, rekao je regionalni izvor, opisujući događaje kao potpuni slom političkog vodstva, obilježen sukobima i zakašnjelim odlukama u Rijadu. ‘Jučer cijeli dan nije izveden nijedan zračni napad saudijskih snaga, iako su informacije stizale iz minute u minutu. To je američko-saudijski zajeb epskih razmjera’, dodao je. Hutisti su po ulasku u Moku zatekli teško oslabljene jemenske bojne. Prema zapadnom izvoru upoznatom s operacijama, popisi su bili puni imena nepostojećih vojnika koji su primali plaću, dok je stvarna brojnost postrojbi iznosila tek oko 20 posto službeno navedene.