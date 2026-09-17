Lopovi provalili u kuću Draška Stanivukovića? Uhićen 18-godišnjak

Krađa se dogodila u noći između 2. i 3. rujna, a u njoj je, prema istim informacijama, sudjelovala i jedna maloljetna osoba. Policija je ukradeni predmet pronašla kod 18-godišnjaka te ga oduzela, piše Klix.ba .

Prema neslužbenim informacijama koje je objavio BL Portal , riječ je o kući gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.

Ukraden skupocjeni podvodni skuter

Riječ je o modelu BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max, uz koji su pronađeni i originalna kožna torba s oznakom BRABUS, dvije litij-ionske baterije te pripadajuća ronilačka oprema. Skuter je predviđen za zarone do 30 metara i može dosegnuti brzinu od 8,5 kilometara na sat.

Policijska uprava Banja Luka službeno je potvrdila da je 18-godišnjak uhićen zbog sumnje na kazneno djelo krađe, ali u svom priopćenju nije navela identitet vlasnika kuće.

Osumnjičeni je uhićen 9. rujna, a daljnje mjere i radnje u slučaju provode se pod nadzorom dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.