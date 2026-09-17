ukradena vrijedna oprema

Lopovi provalili u kuću Draška Stanivukovića? Uhićen 18-godišnjak

I.V.

17.09.2026 u 20:56

Draško Stanivuković
Draško Stanivuković Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
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Osamnaestogodišnjak iz Banje Luke uhićen je zbog sumnje da je iz ostave obiteljske kuće u banjalučkom naselju Petrićevac ukrao podvodni skuter vrijedan oko 3000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 1500 eura

Prema neslužbenim informacijama koje je objavio BL Portal, riječ je o kući gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića.

Krađa se dogodila u noći između 2. i 3. rujna, a u njoj je, prema istim informacijama, sudjelovala i jedna maloljetna osoba. Policija je ukradeni predmet pronašla kod 18-godišnjaka te ga oduzela, piše Klix.ba.

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Riječ je o modelu BRABUS x Jobe Seascooter Pro Max, uz koji su pronađeni i originalna kožna torba s oznakom BRABUS, dvije litij-ionske baterije te pripadajuća ronilačka oprema. Skuter je predviđen za zarone do 30 metara i može dosegnuti brzinu od 8,5 kilometara na sat.

Policijska uprava Banja Luka službeno je potvrdila da je 18-godišnjak uhićen zbog sumnje na kazneno djelo krađe, ali u svom priopćenju nije navela identitet vlasnika kuće.

Osumnjičeni je uhićen 9. rujna, a daljnje mjere i radnje u slučaju provode se pod nadzorom dežurnog tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Banjoj Luci.

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