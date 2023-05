Talijani bijesni: Milijarde koje bi spriječile ovakve katastrofe godinama stoje neiskorištene

Jasno je da nitko nije mogao spriječiti da u Italiji u 48 sati padne kiše kao u pola godine. No za prekomjerno krčenje šuma, industrijsku poljoprivredu i stočarstvo prevelikih razmjera, nezakonitu gradnju i loše održavanje vodotoka odgovornost snose državne i lokalne vlasti.

Dvije trećine svih klizišta u Europi dogodi se u Italiji, a 94 posto općina u opasnosti je od njih, poplava ili erozije obale. Vlasti su toga godinama svjesne, a novca za ublažavanje hidrogeološkog rizika ima napretek. Javnost je sada bijesna jer ogromna sredstva dodijeljena građevinskim projektima za suzbijanje hidrogeološke nestabilnosti nikad nisu iskorištena.

U proteklih 20 godina u Italiji je financirano više od 11.000 projekata u tu svrhu, vrijednih 10,5 milijardi eura. No dovršeno ih je samo nešto manje od 5000, u vrijednosti od 3,6 milijardi dolara. Ništa čudno za Italiju, državu koja se na razini EU-a pozicionirala na pretposljednje mjesto po korištenju europskog novca. Od sredstava dodijeljenih u programima od 2014. do 2020., do kraja prosinca prošle godine uspjela je potrošiti samo 62 posto.