Meloni obišla poplavljena područja, EU šalje Italiji pumpe za pomoć u rašćišćavanju

"To je bila tragedija no uvijek se možemo oporaviti nakon teških kriza", rekla je Meloni novinarima u Ravenni, gradu koji je među najteže stradalima u poplavama. Štete su goleme no teško je to još procijeniti financijski, rekla je premijerka koja je prekinula sudjelovanje na samitu G7 u Japanu i vratila u domovinu kako bi se osobno uvjerila u razmjere katastrofe. Kolege, šefovi država i vlada skupine Sedam najrazvijenijih gospodarstava svijeta okupljeni u japanskom gradu Hirošimi ponudili su različite oblike pomoći.