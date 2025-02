Talibanski 'Big brother': Više od 90 tisuća kamera prati svaki korak Afganistanaca

U kontrolnoj sobi policajci sjede u redovima i gledaju prijenose uživo s tisuća kamera, prateći živote šest milijuna ljudi koji žive u Kabulu . Od registarskih oznaka automobila do izraza lica, sve se prati.

'U pojedinim četvrtima, kada primijetimo grupe ljudi i posumnjamo da bi se mogle baviti drogiranjem, kriminalom ili nečim sumnjivim, brzo dođemo do lokalne policije', kaže Zadran, dodavši da policija brzo izlazi na teren kako bi provjerila o čemu se radi.

Međutim organizacije za ljudska prava zabrinute su zbog toga što se ne zna koga se sve prati i koliko dugo. Amnesty International kaže da je postavljanje kamera 'pod krinkom nacionalne sigurnosti' samo izlika za to da talibani nastave svoju drakonsku politiku koja krši temeljna prava ljudi u Afganistanu , najviše žena.

Ministarstvo unutarnjih poslova kaže da su kamere 'značajno pridonijele povećanju sigurnosti, smanjenju stope kriminala i brzom hvatanju počinitelja'. Dodaje se da su uvođenje nadzornih kamera i kontrola motocikala doveli do smanjenja stope kriminala za 30 posto između 2023. i 2024., no nije moguće neovisno provjeriti te brojke.

Po zakonu one ne smiju govoriti izvan svojih kuća, iako se u praksi to ne provodi striktno. Tinejdžericama je onemogućen pristup srednjem i visokom obrazovanju. Ženama su općenito zabranjeni mnogi oblici zapošljavanja. U prosincu su one koje su se školovale za primalje i medicinske sestre rekle za BBC da im je naređeno da se ne vraćaju na nastavu. Iako su žene i dalje vidljive na ulicama gradova poput Kabula, od njih se zahtijeva da nose pokrivalo za lice.

Fariba, mlada diplomantica koja živi s roditeljima u Kabulu, ne može naći posao otkako su talibani došli na vlast. Za BBC kaže da postoji 'značajna zabrinutost da bi se nadzorne kamere mogle koristiti za praćenje toga nose li žene hidžab'. Talibani kažu da samo gradska policija ima pristup sustavu nadzornih kamera, a da ga tzv. talibanska policija za moral ne koristi.

Ali Fariba je zabrinuta da će kamere dodatno ugroziti one koji se protive talibanskoj vlasti. 'Mnogi pojedinci, posebno bivši pripadnici vojske, zagovornici ljudskih prava i prosvjednice, bore se za slobodno kretanje u tajnosti', kaže.

Kineske kamere?

Human Rights Watch kaže da Afganistan nema zakone o zaštiti podataka koji bi regulirali to kako se snimke nastale nadzornim kamerama čuvaju i koriste. U policiji objašnjavaju da se podaci čuvaju samo tri mjeseca, a prema ministarstvu unutarnjih poslova, one ne ugrožavaju privatnost jer njima 'iz posebne i potpuno povjerljive prostorije upravlja određena i stručna odgovorna osoba'.