Tajni sastanak: Hoće li Amerikanci instalirati Pahlavija za prijelaznog vođu u Iranu

Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff se tijekom vikenda tajno sastao s Rezom Pahlavijem, sinom izgnanog iranskog šaha i istaknutom ličnosti fragmentirane oporbe, kako bi raspravili o prosvjedima koji su izbili u Iranu, objavio je u utorak portal Axios, citirajući neimenovanog američkog dužnosnika
Bio je to prvi sastanak na visokoj razini između iranske oporbe i administracije predsjednika Donalda Trumpa otkako su u Iranu prije 15 dana izbili prosvjedi. Pahlavi se pokušava nametnuti kao "prijelazni" vođa u slučaju pada režima u Iranu.
Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979., predvodi oporbenu frakciju iz izgnanstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom protekla dva tjedna, Pahlavi se pojavljivao na američkoj televiziji gdje je pozivao Trumpovu administraciju da intervenira i podrži prosvjednike.
Tim Bijele kuće za nacionalnu sigurnost je u utorak ujutro održao sastanak kako bi razmotrio moguće odgovore na prosvjede. Predsjednik Trump nije prisustvovao sastanku.
Viši američki dužnosnik je za Axios rekao da su rasprave unutar administracije u relativno ranoj fazi.
"Još uvijek nismo u procesu donošenja odluka što se tiče vojnog djelovanja", kazao je dužnosnik, koji je priznao da je teško predvidjeti što će Trump odlučiti.
Prosvjedi su se u utorak nastavili u gradovima diljem Irana. Procjene broja poginulih su naglo narasle, ali se također međusobno jako razlikuju.
Izrael je sa SAD-om podijelio svoju procjenu prema kojoj je ubijeno najmanje 5000 prosvjednika, kazao je američki dužnosnik.
"Iranci provode ogromnu represiju", rekao je.
Trump je iranski narod u utorak pozvao da "nastavi prosvjedovati" i da "preuzme" vladine institucije, dodajući da "pomoć stiže".
Na pitanje novinara o tome na što je mislio, Trump je odgovorio: "Morat ćete to (sami) dokučiti" te naglasio da misli da bi Amerikanci "trebali napustiti" Iran.