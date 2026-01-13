Tajni sastanak: Hoće li Amerikanci instalirati Pahlavija za prijelaznog vođu u Iranu

Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979., predvodi oporbenu frakciju iz izgnanstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom protekla dva tjedna, Pahlavi se pojavljivao na američkoj televiziji gdje je pozivao Trumpovu administraciju da intervenira i podrži prosvjednike.

Bio je to prvi sastanak na visokoj razini između iranske oporbe i administracije predsjednika Donalda Trumpa otkako su u Iranu prije 15 dana izbili prosvjedi. Pahlavi se pokušava nametnuti kao "prijelazni" vođa u slučaju pada režima u Iranu.

Tim Bijele kuće za nacionalnu sigurnost je u utorak ujutro održao sastanak kako bi razmotrio moguće odgovore na prosvjede. Predsjednik Trump nije prisustvovao sastanku.

Viši američki dužnosnik je za Axios rekao da su rasprave unutar administracije u relativno ranoj fazi.

"Još uvijek nismo u procesu donošenja odluka što se tiče vojnog djelovanja", kazao je dužnosnik, koji je priznao da je teško predvidjeti što će Trump odlučiti.

Prosvjedi su se u utorak nastavili u gradovima diljem Irana. Procjene broja poginulih su naglo narasle, ali se također međusobno jako razlikuju.

Izrael je sa SAD-om podijelio svoju procjenu prema kojoj je ubijeno najmanje 5000 prosvjednika, kazao je američki dužnosnik.

"Iranci provode ogromnu represiju", rekao je.

Trump je iranski narod u utorak pozvao da "nastavi prosvjedovati" i da "preuzme" vladine institucije, dodajući da "pomoć stiže".

Na pitanje novinara o tome na što je mislio, Trump je odgovorio: "Morat ćete to (sami) dokučiti" te naglasio da misli da bi Amerikanci "trebali napustiti" Iran.