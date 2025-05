Tadić: Putin izbjegava mir jer bi to značilo povratak 700.000 vojnika, načetih PTSP-om

'Još prije par dana sam nagovijestio da se on tamo neće pojaviti. Mi znamo da Volodimir Zelenski želi primirje, što je od njega tražio Donald Trump. S druge strane, Putin to ne želi jer ne zna kako bi izgledala njegova vojska nakon 30 dana. Svaka mirovna inicijativa koju bi Putin prihvatio, značio bi povratak 700.000 vojnika u Rusiju , načetih PTSP-om, a od toga su mnogi bivši zatvorenici. Bio bi to potpuni kaos. Rat mu omogućava nadzor ekonomije, oporbe i života općenito. Kad bi sve završilo, ljudi bi se počeli pitati što je Rusiji sve skupa trebalo, zbog manje od jedan posto ukrajinskog teritorija, za koji je poginulo ili je ranjeno 400.000 vojnika. Rusija ne može dobiti ovaj rat', rekao je Tadić na N1 .

Smatra i da ruski predsjednik želi postići mirovni sporazum koji bi značio unutarnji kaos u Ukrajini.

'Svaki sporazum koji bi se postigao na štetu Ukrajine, postigao bi unutarnje probleme. Ako Putinu ne uspije takav sporazum, postoje još dva cilja, a to je da nema nikakvog sporazuma, što bi pokušao prebaciti na Ukrajinu i EU te ih okrivio za taj neuspjeh. Još je jedan cilj da Trump odustane od EU-a i Ukrajine, što bi pretvorilo SAD u regionalnu silu, ne i globalnu', poručuje.

Uvjeren je da se Putin preračunao sa stavom da bi se Trump mogao povući.

'Kad bi se to dogodilo, američke kompanije više ne bi poslovale u Ukrajini. On to zna i to mu nije u interesu. Kao trgovcu, to mu nije u interesu i vjerujem da će ostati uključen', zaključio je Tonči Tadić.