Svjetski čelnici pozdravili Trumpov mirovni plan za Gazu: 'Ovo je jedinstvena prilika'

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da se udruže i surađuju s američkom administracijom kako bi finalizirali i ostvarili predloženi sporazum. "Hamas bi sada trebao pristati na plan i okončati bijedu polaganjem oružja i oslobađanjem svih preostalih talaca", objavio je na platformi X.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da palestinska islamistička skupina Hamas nema drugog izbora nego odmah osloboditi sve taoce i pridržavati se plana, dok se nada da će se Izrael konstruktivno angažirati na toj osnovi.

Johann Wadephul, njemački ministar vanjskih poslova, opisao je Trumpov mirovni prijedlog kao "jedinstvenu priliku" koja donosi nadu stotinama tisuća ljudi koji pate u enklavi.