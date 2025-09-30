Trump obećao Netanyahuu: Ako Hamas odbije sporazum, imate moju punu podršku za sve akcije

Tijekom brifinga za novinare, Trump je rekao da će Izrael imati punu američku podršku za akcije protiv Hamasa, ako odbije sporazum.

"Imat ćete moju punu podršku za sve što trebate učiniti", rekao je Trump. Izvori bliski palestinskoj islamističkoj organizaciji Hamas rekli su da je skupina primila plan putem katarskih i egipatskih posrednika te da ga namjerava pažljivo pregledati prije nego što da službeni odgovor.

Iako Hamas još nije potpisao plan, Trump je rekao da očekuje pozitivan odgovor militantne palestinske skupine.

Mirovni plan od 20 točaka

Neposredno prije konferencije za novinare, Bijela kuća je objavila mirovni plan od 20 točaka koji uključuje potpuno razoružanje Hamasa. Također uključuje brzo oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju obalnim pojasom, a Izraelu je također zabranjeno anektiranje teritorija. Umjesto toga, Pojasom Gaze će upravljati prijelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom međunarodnog tijela.

Netanyahu zadovoljan

Netanyahu je pozdravio plan kao "odlučujući korak" prema okončanju rata u Gazi i stvaranju mirovnih uvjeta na Bliskom istoku. Napomenuo je da prema planu Izrael "vraća sve svoje taoce" te da će se Hamasove vojne sposobnosti demontirati, a njegova politička vlast eliminirati kako više ne bi mogao predstavljati prijetnju Izraelu.