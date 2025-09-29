Posljednja šansa za Netanyahua: Ili će prihvatiti mir za Gazu ili će mu Trump okrenuti leđa

Ipak, izraelski dužnosnici kažu za Axios da su se razlike između SAD-a i Izraela znatno smanjile tijekom dugog sastanka u nedjelju između Netanyahua, izaslanika Bijele kuće Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera .

Trump je u nedjelju za Axios rekao da je njegov plan za Gazu u 'završnoj fazi' i da ga Netanyahu podržava. No, javne izjave izraelskog premijera bile su daleko dvosmislenije.

Sastanak u ponedjeljak u Bijeloj kući mogao bi se svesti na binarni izbor za Netanyahua : ili će prihvatiti Trumpov plan ili riskirati javni razdor s predsjednikom, koji se čini spreman prekinuti odnose s njim zbog Gaze .

'Svi su ogorčeni zbog Bibija'

Američki i izraelski dužnosnici rekli su za Axios da bi u ponedjeljak mogli vidjeti objavu Trumpa i Netanyahua. Hamas bi, naravno, i dalje morao odobriti sporazum.

Trumpov savjetnik uključen u planove rekao je da je stav Bijele kuće da ako Netanyahu ne prihvati sporazum, bit će kriv za nastavak rata, 'omogućavanje Hamasu i nečinjenje ništa za Palestince koji imaju toliko humanitarnih potreba'.

'Ljudi će nastaviti gladovati. Nadajmo se da ćemo postići dogovor', kazao je Trumpov savjetnik.

'Arapi su se s time složili gotovo 100%. Sad čekamo da predsjednik upotrijebi svoju magiju na Netanyahuu', rekao je savjetnik.

Trump nikada nije javno okrivio Netanyahua za produljenje rata s Hamasom ili neuspjeh u postizanju sporazuma o oslobađanju preostalih talaca. Ali ako Netanyahu ovaj put kaže ne, neki od Trumpovih pomoćnika misle da bi se mogao okrenuti protiv izraelskog premijera. Potpora Izraelu i ratu u Gazi u SAD-u je pala na nove niske razine, uključujući i Bijelu kuću i svijet MAGA-e u širem smislu.

'Svi - i mislim svi - su ogorčeni zbog Bibija', rekao je jedan dužnosnik administracije upoznat s mirovnim pregovorima.

Neki od Trumpovih savjetnika rekli su mu da je mirovni proces u Gazi test za njegov globalni kredibilitet. Sve što Trump želi postići na Bliskom istoku bit će potkopano dok ne uspije uvjeriti Netanyahua da okonča rat, rekao je jedan savjetnik.

Witkoff i Kushner sastali su se s Netanyahuom u New Yorku nekoliko sati u nedjelju kako bi pokušali premostiti preostale razlike oko Trumpovog mirovnog plana od 21 točke . I Witkoff i Kushner su "gotovo siti" Netanyahua, tvrdio je Trumpov savjetnik: 'Steve se više bavio Izraelom, a Jared arapskim državama. Ali obojica su na rubu s Izraelom.'

Napad na Katar - točka pucanja?

Najnovija mirovna inicijativa paradoksalno je nastala iz neuspjelog izraelskog pokušaja atentata na vođe Hamasa vrlo kontroverznim raketnim napadom u Kataru .

'Kad je Bibi poslao te rakete u Katar, ujedinio je Arape iz zaljevskih država', rekao je Trumpov savjetnik. 'Svi su jedno. Govore jednim glasom... To je bio okupljanje. I u ovom slučaju, prvi put ste zaista imali monolitni arapski svijet. Witkoff i državni tajnik Marco Rubio rekli su: 'Aha, došlo je vrijeme. I to se događa.'

Frustracija, iritacija i zbunjenost oko Netanyahua mjesecima su rasli u Trumpovom okruženju, bilo među ljudima u ili izvan Bijele kuće.

Neki Trumpovi savjetnici rekli su predsjedniku da ga Netanyahu 'iskorištava', rekao je jedan od tih savjetnika za Axios. Drugi vjeruju da Netanyahu donosi masovno destabilizirajuće odluke, poput napada na Katar, uglavnom kako bi pomogao vlastitom političkom opstanku.

'Očito je jako zabrinut zbog svog suđenja', rekao je visoki dužnosnik Bijele kuće, dodajući da je to vjerojatno razlog zašto je Netanyahu toliko agresivan. Dužnosnik je to okarakterizirao kao 'invaziju i bombardiranje svake zemlje na karti'.

Američki i izraelski dužnosnici vjeruju da će Netanyahu sada morati birati između Trumpove želje za okončanjem rata i ultranacionalističkih koalicijskih partnera koji ga pritiskaju da nastavi borbu i na čijoj je strani do sada više puta stao.