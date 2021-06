Svjetska zdravstvena organizacija odobrila kinesko cjepivo Sinovac: 'Svijet ga očajnički treba'

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je u utorak hitno odobrenje za kinesko cjepivo Sinovac protiv covida-19, objavila je ta UN-ova agencija. Stručno povjerenstvo WHO-a je preporučilo to cjepivo koje se daje u dvije doze u razmaku od dva do četiri tjedna osobama starijima od 18 godina.

To je drugo kinesko cjepivo koje je odobrio WHO, što znači da je ono sada uključeno u međunarodni sustav Covax za raspodjelu cjepiva, posebice siromašnijim zemljama. "Svijet očajnički treba puno cjepiva protiv covida-19 u suočavanju s golemim nejednakostima u svijetu", izjavila je doktorica Mariangela Simao, zamjenica direktora WHO-a zadužena za pristup lijekovima. WHO je još 7. svibnja odobrio Sinopharm, još jedno kinesko cjepivo. Učinkovitost Sinovaca je 57 posto u sprečavanju simptomatskih slučajeva covida-19 i 100 posto u izbjegavanju najtežih oblika i hospitalizacija, naveo je WHO. Učinkovitost za starije od 60 godina nije procjenjivana.