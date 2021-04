Svjedočanstvo hrabre zaštitarke: Primio je detetkor, dignuo ga je s poda i bacio na ulazna vrata. Jedino što je meni bilo u glavi je da ga ne smijem pustiti...

U Novoj Gradiški je pokopana je dvoipolgodišnja djevojčica koju je majka nasmrt pretukla. Stručni nadzor koji bi trebao pokazati tko je odgovoran što je vraćena iz udomiteljske u biološku obitelj još se čeka. A u Ivanić Gradu divljački napad na Centar za socijalnu skrb. Muškarac je upao u centar, nakon što su mu oduzeta djeca, porazbijao imovinu, ozlijedio zaštitarku

Stigao je bijesan i s jasnom namjerom - obračunati se sa socijalnom radnicom koja mu je izdvojila dvoje djece iz obitelji. Na putu mu se prepriječila zaštitarka Matea. ''On me svojim tijelom ugurao u centar, ovdje negdje sam ja njega primila oko struka. Otplesali smo do stola'', opisala je incident Matea Hušnjak, za Novu TV.

Dvostruko jači muškarac Mateu je doslovce nosio, pritom je uspio i uništiti inventar. ''Primio je detetkor, dignuo ga je s poda i bacio na ulazna vrata. Nakon toga je s rukama primio plohu stola i bacio ga na zid. Sve se srušilo i potrgalo'', prisjeća se Matea. Nije popuštala.