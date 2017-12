Svekar Kolinde Grabar-Kitarović: Posebno mi fali njezina pašticada, sjajna je kuharica

Ivo Kitarović, svekar predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, tvrdi da je ostao pri svom tri godine starom stavu o njenoj odluci da se kandidira za predsjednicu države. 'Ja sam bio i ostao protiv njezine kandidature! Nisam sumnjao da će kao časna i karakterna osoba biti dobra predsjednica, ali sam znao da će, zbog silnih političkih i inih obveza, puno faliti našoj obitelji, posebice djeci', rekao je Kitarović u razgovoru za Šibenski list

'Kao "klasičnom" šibenskom bonkuloviću posebno mi fali njezina pašticada! Moja nevjesta je sjajna kuharica, a ja u njezinoj silno ukusnoj pašticadi nisam guštao još od vremena kad je službovala u Bruxellesu! I opet ću biti privatno protiv njezina novog kandidiranja za predsjednicu!

Znam da će se ljutiti što ovako govorim, no nikad mi u sličnim situacijama nije izravno prigovorila. Vjerojatno lagano zagrinta samo mom Jakovu. U zadnje vrijeme, ruku na srce, malo viđam sinovu obitelj. To se dogodi jedino kad idem na pregled kod doktora u Zagreb, pa ih molim da mi oni to srede. Usput s guštom pogledam klizačke treninge moje Katarine', rekao je Ivo Kitarović u razgovoru za Šibenski list.