Sve više se priča o napuklinama u Kremlju, dva su načina na koja bi Putin mogao pasti

Prošlo je 11 mjeseci od početka sveopće invazije Rusije na Ukrajinu. Rat koji je trebao trajati nekoliko dana pretvorio se u političku katastrofu za Kremlj, u čijoj se monolitnoj strukturi javlja sve više napuklina. Raste moć šefa plaćeničke paravojske Wagner Jevgenija Prigožina te on žestoko napada vojni vrh, a ni ruski predsjednik Vladimir Putin nije više nedodirljiv kao prije 11 mjeseci. Situaciju u vrhu ruske države prokomentirao nam je Božo Kovačević, nekadašnji hrvatski veleposlanik u Moskvi i političar

Je li moguće da se Jevgeniju Prigožinu ostvari želja i da preuzme potpun nadzor nad ruskim vojnim sektorom i ministarstvom obrane, kao što je u svojoj analizi u ponedjeljak napisao Institut za ratne studije , ističući da je to njegov cilj. Božo Kovačević kaže da je Rusija u stanju u kojem je sve moguće.

'Na koncu konca, jedini argument koji Rusija ima za svoje zahtjeve da joj se prizna status globalne sile je činjenica da raspolaže nuklearnim oružjem. Ni po kojem drugom kriteriju Rusija ne spada u tu kategoriju država. S obzirom na to da je izvela invaziju na Ukrajinu u veljači prošle godine, prekoračila je sve crvene crte. Do sada je Zapad smišljao diplomatske načine, a katkad i otvoreno varao Rusiju, ne bi li joj pokazao gdje joj je mjesto', kaže nam bivši diplomat i političar.

A Prigožin ni na terenu nije ostvario ono što je obećao - Bahmut je još uvijek izvan dosega, a vagnerovci su ušli tek u rudarski gradić Soledar . Kovačević kaže da to treba sagledati kao općenitu nesposobnost Rusije da ostvari svoje političke ciljeve. Mišljenja je da su ti ciljevi preambiciozni i nerealni s obzirom na položaj Rusije u sustavu međunarodnih odnosa.

Rusija se ne miri s redefiniranjem svog međunarodnog položaja, poduzela je vojnu avanturu i, kako kaže naš sugovornik, jedini način da se rusko vodstvo urazumi je da ruska vojska doživi poraz na bojnom polju.

'To je sada prilično jasna pozicija Zapada', dometnuo je.

No koliko je uopće čvrsta pozicija ruskog predsjednika Vladimira Putina 11 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu? Nije to više onaj isti nedodirljivi vladar kao prije. Tko bi ga i na koji način uopće mogao smijeniti? Jasno je da putem izbora to nije moguće.

'U Rusiji nema jasno profiliranih opozicijskih lidera. Putinova je vlast 20 godina uporno radila na onemogućavanju artikulacije bilo kakve opozicijske politike. Ako bi i došlo do promjena, to bi mogao biti samo rezultat nekog udara unutar tih struktura vlasti', argumentira Kovačević te dodaje da je teško reći tko bi mogao biti organizator toga.