Sve više mladih ekstremista: Evo koliko je terorističkih napada lani bilo u Europi

Europska unija zabilježila je u 2024. značajan pad terorističkih napada, no istodobno sve više maloljetnika i mladih ulazi u nasilne ekstremističke krugove, pokazuje novo izvješće Europola
Prema podacima Europola, u 2024. godini zabilježeno je ukupno 58 terorističkih napada u 14 država članica, što je upola manje u odnosu na 2023., kada ih je prijavljeno čak 120, prenosi Euronews.
Najviše napada dogodilo se u Italiji (20) i Francuskoj (14), a slijede Njemačka (6), Austrija (3) i Grčka (3).
Gotovo polovica napada povezana je s džihadističkim terorizmom, što je porast u odnosu na prethodnu godinu. Ova vrsta terorizma također je imala najteže posljedice: pet osoba je poginulo, a 18 ih je ranjeno. Većina napada ciljala je civile, a industrijski sektor bio je druga najčešća meta.
Od ukupno 58 napada, 45 ih je počinjeno u urbanim područjima, a 13 na ruralnim lokacijama.
Broj uhićenja raste
U 2024. godini je zbog terorizma ili povezanih kaznenih djela uhićeno 449 osoba u 20 članica EU-a, što je porast u odnosu na 2023. (426) i 2022. godinu (380).
Najviše uhićenja provedeno je u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Njemačkoj. Većina osumnjičenih bili su muškarci (405) dok je 43 bilo žena.
Sve više mladih terorista, radikaliziraju se na internetu
Posebno zabrinjava podatak da je gotovo trećina svih uhićenih zbog terorizma bila u dobi između 12 i 20 godina. Najmlađi uhićeni imao je samo 12 godina i bio je povezan s desničarskom ideologijom.
Većina mladih osumnjičenika povezuje se s džihadističkim terorizmom, a manji dio njih pripada desničarskim ekstremističkim skupinama.
Prema izvješću Europola, 133 mlada osumnjičenika identificirana su u 2024. godini, od čega samo 12 djevojaka. Europol upozorava na nagli porast ekstremističke propagande na digitalnim platformama.
'Najčešće su prošli kroz proces samoradikalizacije online, bez povezanosti s centraliziranim organizacijama. Djelovali su sami ili u manjim grupama vršnjaka', stoji u izvješću.
Kombinacija psihološke ranjivosti, socijalne izolacije i digitalne ovisnosti ključna je u procesu radikalizacije mladih, upozorava Europol.