Sve više mladih ekstremista: Evo koliko je terorističkih napada lani bilo u Europi

Prema podacima Europola, u 2024. godini zabilježeno je ukupno 58 terorističkih napada u 14 država članica, što je upola manje u odnosu na 2023., kada ih je prijavljeno čak 120, prenosi Euronews.

Najviše napada dogodilo se u Italiji (20) i Francuskoj (14), a slijede Njemačka (6), Austrija (3) i Grčka (3).

Gotovo polovica napada povezana je s džihadističkim terorizmom, što je porast u odnosu na prethodnu godinu. Ova vrsta terorizma također je imala najteže posljedice: pet osoba je poginulo, a 18 ih je ranjeno. Većina napada ciljala je civile, a industrijski sektor bio je druga najčešća meta.

Od ukupno 58 napada, 45 ih je počinjeno u urbanim područjima, a 13 na ruralnim lokacijama.