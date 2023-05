Sve više mladih diže ruku na sebe. Psihijatrica otkriva zašto i kako prepoznati krizu

Odrasli nerijetko na probleme mladih odmahuju rukom – prekidi prijateljstva, prva razočarenja u ljubavi, ismijavanje u razredu ili na društvenim mrežama, loša ocjena i slično iz perspektive onih koji su sve to davno prošli često izgledaju samo kao minorni problemi, karakteristični za adolescentsku dob. No baš ti problemi znaju biti okidač za to da mladi izlaz iz svoje situacije potraže u smrti.

Prema najnovijim statističkim izvještajima Ministarstva unutarnjih poslova, broj izvršenih suicida djece i mladih do 25 godina prošle godine povećao se s 25 na 38, što je porast od 52 posto. Ustanove koje liječe djecu s psihičkim bolestima bilježe porast od minimalno 30 posto u većini dijagnostičkih odrednica, a upravo najviše u pokušajima suicida, samoozljeđivanju, ovisnosti, autoagresiji, poremećajima prehrane te nasilju kako prema sebi, tako i prema okolini, istaknula je za tportal dr. Katarina Dodig Ćurković, specijalistica opće psihijatrije te subspecijalistica dječje i adolescentne psihijatrije iz Poliklinike Aviva.